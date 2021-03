Horoskop na neděli 7. března: Měli byste si najít nový koníček

Beran

Cítíte se skvěle a vše se vám daří, což je na vás také vidět. Nově nabyté sebevědomí však může vyvolat žárlivost u vašeho partnera. Najděte si čas na to si s ním promluvit a vysvětlit mu, že vaše osobní proměna nijak neovlivňuje to, co k němu cítíte.

Býk

Poslední dobou je toho na vás příliš. Udělejte si den volna a věnujte ho odpočinku. I když nejspíš máte pocit, že si teď rozhodně nemůžete dovolit zastavit, riskněte to a dovolte organismu načerpat nové síly. Uvidíte, že se vše bude zdát snadnější.

Blíženci

Co se týče finanční stránky, jste na tom velice dobře. Vyhněte se však impulsivnímu jednání, a tak i nepříjemným překvapením. Ne vždy je vše takové, jak se z počátku jeví. Pořádně si promyslete vaše investice a zajistěte tak svou finanční stabilitu.

Rak

Díky vaší citlivosti máte neustálé nutkání postarat se o všechny kolem sebe. Občas byste však měli myslet i na sebe a být alespoň trochu sobečtí. Najděte si chvilku a udělejte si radost, ať už posezením s přáteli či relaxem nad oblíbenou knížkou.

ANDĚLSKÝ TAROT

Každý má své anděly strážné, kteří dohlíží na naše činy, posunují nás správným směrem k dosažení našich cílů. Nechte tarotové karty, aby vám pomohly je odhalit!

Lev

Pokud vám připadá, že se vám nedostává dostatečné pozornosti, udělejte si hezký večer se svými nejbližšími a pohlaďte tak své lví ego. Poznáte, že jste mezi nimi oblíbení, což vás dostane zpět do vaší typicky rozverné nálady.

Panna

Máte pocit, že váš život je čím dál tím nudnější? Je ve vašich silách to změnit a nabýt tak novou chuť do života. Možná vám pomůže pustit se do nové práce či objevit zajímavého koníčka. Nejspíš chvíli potrvá najít to pravé, ale vyplatí se vytrvat!

Váhy

Dnes je ideální den na to, abyste si udělali se svým milovaným hezký den. Dokažte mu, jak moc je pro vás důležitý. Udělejte svému partnerovi a tím pádem i sobě radost. Vyslechněte jej a dosyta si užijte pozornost, kterou jistě dostanete na oplátku.

Štír

Udělejte si čas a vyjděte si na skleničku za svým dobrým přítelem. Možná pro vás má zajímavé novinky, které by vám mohly převrátit život naruby. Nechte si od něj poradit. Vaši přátelé pro vás chtějí to nejlepší a pomůžou vám nabrat správný směr.

MĚSÍČNÍ HOROSKOP LÁSKY NA BŘEZEN

Zjistěte, co si pro vás hvězdy na tento měsíc připravily v milostném životě!

Střelec

Jste rození hostitelé. Nacházíte zalíbení v péči o vaše hosty a stejně tak si i oni užívají vaši pozornost a komfort, který ji doprovází. Pozvěte k sobě nejbližší rodinku. Dozajisté jsou to právě oni, kdo nejvíce ocení vaše hostitelské schopnosti.

Kozoroh

Nedávné setkání s bývalým protějškem ve vás vyvolalo smíšené pocity. Pořád se nemůžete zbavit příjemných vzpomínek, které vyplouvají na povrch. Nejraději byste zvedli telefon a domluvili si společnou schůzku. Návrat k dávné lásce ale není nereálný.

Vodnář

Jste od přírody nesmělí a máte tak trochu potíže se seznámit s opačným pohlavím. Jak se však říká, odvážným štěstí přeje, a to samé platí i o navazování nových vztahů! Nebojte se oslovit osobu, po které již dlouho toužíte. Můžete tím jedině získat.

Ryby

Dnes vás čeká příjemné překvapení. Dávný přítel s vámi po letech naváže kontakt a vy tak dostanete možnost zavzpomínat na společně strávené chvíle, jež se zdají být tak hluboko v minulosti. Užijte si proto tyto momenty a vytvořte si nové vzpomínky.