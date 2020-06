Horoskop na neděli 7. června: Rodina pro vás bude mít pochopení

Beran

Blíží se čas letních dovolených. Krásné počasí a nezapomenutelné zážitky z předchozích let ve vás probudí touhu cestovat. I když to letos v mnohých rodinách nebude na zahraniční cestu u moře, naplánujte dětem letošní prázdniny třeba u rybníka.

Býk

Nikdo z blízkých vás dnes nebude nutit do věcí, do kterých se vám nechce. Přestože je v domácnosti mnoho práce, kterou je potřeba dotáhnout do konce, strávíte nedělní den lenošením v posteli s knihou v ruce. Vaše rodina bude mít pochopení jako vždy!

Blíženci



Že si už ani nepamatujete, kdy naposledy jste měli šanci strávit celý den pouze v přítomnosti partnera? Spolu s milovanou polovičkou si dnes vynahradíte všechen čas, který přes týden věnujete jiným záležitostem. Budete se těšit ze vzájemné lásky.

Rak

Díky mnohým životním zkušenostem jste se naučili šetrnosti a co se týče rozpočtu, hlídáte si každou korunu. Je to jedna z vlastností, které se do života opravdu hodí. Váš méně zkušený protějšek by však nemusel mít pochopení. Mohlo by dojít ke sporu.

Lev

Veškeré pracovní povinnosti i péči o domácnost odložíte a naplno si užijete volného dne. Čeká vás náročný týden v zaměstnání a je třeba, abyste načerpali nové síly a motivaci. Výjimečně se budete věnovat pouze sami sobě, svým koníčkům a přátelům.

Panna

Dnešní telefonát od osoby, se kterou už dlouhou dobu nejste v kontaktu, vás opravdu potěší. Bez váhání odložíte své původní plány a vyrazíte s dávným přítelem na skleničku. Dozvíte se novinky, které vás velmi mile překvapí a společně si i zavzpomínáte.

Váhy

Jakmile přijde na téma společné budoucnosti, postoj vašeho protějšku je značně odmítavý. Dnes se pokusíte zjistit, proč tomu tak je. Rozhovor s milovanou polovičkou však nebude zrovna příjemný. Nejistota vašeho protějšku pramení z jistých zkušeností.

Štír



Přestože je váš nový vztah trnem v oku jistým příslušníkům rodiny, přátelé vaše partnerství budou podporovat. Po dlouhé době vás vidí opravdu šťastné a netrpí hloupými předsudky. Nenecháte si pokazit svou spokojenost omezenými poznámkami svého okolí.

Střelec

Nedořešené finanční záležitosti mezi vámi a jistou osobou zkomplikují momentální situaci. Nečekané výdaje vám udělaly pořádnou čáru přes rozpočet a nacházíte se ve finanční tísni. Peníze, které jste dotyčnému půjčili, by se vám teď opravdu hodily.

Kozoroh

Po náročném sobotním večeru nebudete mít ani pomyšlení na jakékoliv povinnosti. Máte štěstí, že za vámi vždy stojí vaši nejbližší. Někdo z rodinných příslušníků za vás převezme veškeré starosti a postará se o to, abyste si v klidu mohli odpočinout.

Vodnář

Vaše výjimečné charisma, vnitřní vyrovnanost a zdravé sebevědomí z vás vyzařuje na míle daleko. Na osoby opačného pohlaví budete působit jako magnet a rychle se stanete středem pozornosti na dnešní sešlosti. Lehko si získáte srdce vysněné osoby.

Ryby

Plánovaná rodinná oslava si vyžádá nejen mnoho času a energie, ale také vyšší finanční částku. Přestože vás náročnost trochu zarazí, investice jistě nebudete litovat. Po dlouhé době si užijete příjemné odpoledne v přítomnosti všech svých nejbližších.