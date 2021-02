Horoskop na neděli 7. února: Hlavně dnes nejednejte zbrkle!

Beran

Čest a dobré jméno pro vás znamená mnoho, ale přátelství ještě víc. Když za vámi známý přijde s žádostí o pomoc, neváháte a zaručíte se za něj. Nebudete toho litovat dnes ani později. O svém problému vám nelhal. Pomocí jste mu vytrhli trn z paty.

Býk

Pár lidí vás dnes nenadchne a vy zatoužíte jim dát najevo své názory, aniž byste riskovali pokuty. Ale nenechte se snadno vytočit. Bude stačit, když je budete mírně provokovat narážkami na to, co se vám prostě nelíbí. Sami si to pak nějak přeberou.

Blíženci

Protějšek máte nejraději bezpečně pevně po svém boku, a když tomu tak není, ztrácíte pevnou půdu pod nohama. Dnes vaše trpělivost vlivem Venuše dostane obzvlášť zabrat. Závažný důvod k žárlivosti nemáte, ale přesto se neubráníte. Pozor na faux-pas.

Rak

Začátek nového týdne se blíží a vy se neubráníte myšlenkám na práci. Možná si budete říkat, čím to je, že dokonalý ředitel může zastávat své místo a nevědět vůbec nic, zatímco dokonalý pracovník, tedy vy, může vědět všechno a ředitelem jen tak nebude.

KARMA TAROT

Karty vám odhalí karmický potenciál. Nečekejte a vytáhněte si svých 5 karet teď!

Lev

Vaše sebevědomí je dostatečně vysoké na to, aby po vás druzí lidé mohli bez potíží šlapat. Jízlivé poznámky si berete k tělu, ale necháte se jimi snadno vyprovokovat. Probudí se ve vás soutěživý duch a rozhodli jste se jim ukázat, jaká síla ve vás vězí.

Panna

Nemáte žádné velké ambice a megalomanské plány blízkých vás mohou akorát pobavit. Neděli chcete věnovat lenošení a trávení volného času dle svých hobby. Vychutnáte si sladké nicnedělání a naberete dostatek sil pro následující náročný pracovní týden.

Váhy

Vlivem Marsu v Býku vás cosi nepříjemného z vaší minulosti může okrádat o kýžený nedělní odpočinek. Hlavně nejednejte zbrkle! Ušetříte si totiž spoustu nepříjemných starostí, pokud se naučíte pálit mosty za sebou, a nikoliv před sebou.

Štír

I kdyby venku padaly trakaře, vy jste v neděli skoro optimisté. Máte svůj svět a říkáte si, co zmůže svět proti nádhernému snu lidské duše. Svět vám ho navíc nepochybně přeje, zvláště když nejbláhovější sny dávaly lidem odjakživa největší sílu. Sněte.

ROČNÍ ČÍNSKÝ HOROSKOP 2021!

Již brzy (12. února 2021) nám začne Nový čínský rok, tentokrát pod vlivem kovového BŮVOLA. Podívejte se, co vám na tento rok předpovídají východní horoskopy a nechte se jimi vést!

Střelec

Dnešní den vás postavil před dilema, které budete muset neprodleně rozhodnout. V okolí jste nenašli nikoho, kdo by vám s problémem poradit, a tak vše zůstává záležet čistě na vás. Od špatného rozhodnutí vás odradí předtucha i starý dobrý instinkt.

Kozoroh

Leze vám partner se svou žárlivostí na nervy? I když to často přehání, snažte se mít pochopení. Jste atraktivní, inteligentní a zábavní, díky čemuž jste pro opačné pohlaví velmi přitažliví. Ukažte protějšku, že je pro vás ten jediný na celém světě.

Vodnář

Přemýšleli jste nad tím, že byste svou domácnost rozšířili o dalšího člena? Co takhle pořídit si zvířecího mazlíčka? Přestože péče o nový přírůstek přináší jisté nevýhody, zjistíte, že pozitiva nad nimi převyšují. Získáte v něm přítele i rozptýlení!

Ryby

Využijte volného dne a načerpejte nové síly. Po těžkém pracovním týdnu to více než potřebujete! Ať už se rozhodnete pro aktivně strávený den či odpoledne proležené v pohodlí domova, zapomeňte na starosti a relaxujte. Čeká vás další náročný týden.