Horoskop na neděli 8. listopadu: Odpočiňte si s užijte si klidný den

Beran

Při dnešku budete mít špatný úsudek na nákupy, které daleko přesahují rozpočet. Nenechte se zmást, zdravá nedůvěra zabrání chybným rozhodnutím, ať se obsluha tváří sebe dotčeněji. Dnešní den je méně vhodný pro činnosti, kde se vyžadují soustředění.

Býk

Konečně trochu zpomalujete tempo a s trpělivostí se vám podaří překonat jakoukoliv výzvu. Bez ohledu na to, co musíte dnes ještě všechno udělat ve vaší domácnosti, láska by měl být na samotné vrcholku vaší pyramidy potřeb. Myslete na to stále.

Blíženci

Dnes by bylo moudré aktivně pracovat na zlepšení vztahů, a pokud je to možné, pokusit se o znovunastolení rovnováhy mezi dáváním a braním. Hodně pro vás bude znamenat ve vztahu každý den, který nebudete chápat jako samozřejmost, ale něco vzácného.

Rak

Vyzkoušejte dnes něco netradičního, na co si přes týden nenajdete čas, a uvidíte, jak hned pocítíte nový příliv energie. Objevíte v sobě vlastně skrytého dobrodruha a objevitele, který nechce jenom hlídat domácí pevnost, ale má vlastní plány a sny.

Lev

Vztahy, které nejsou zcela v pořádku, budou při dnešku ještě více znesvářeny. Nicméně se objeví také situace, které vyžadují vzájemnou podporu všech rodinných příslušníků. Zprostředkujte si pocity blízkosti, ať víte, co pro druhého, kdo znamená.

Panna

Nedá vám to, a budete se muset o jisté záležitosti přesvědčit na vlastní oči. Teprve potom budete s to dělat potřebná rozhodnutí včas, a hlavně s potřebnou myšlenkovou kapacitou, zajišťující, že se vám nebudou smát ještě dvě další generace po vás.

Váhy

Odhodlejte se cosi ve svém životě změnit a hned uvidíte, že změna je skutečně život a není nutné setrvávat stále ve stejných stojatých vodách. Zvláště, když umíte život okořenit do úplně jiných chuťových vjemů. Podělte se s blízkými o své novinky.

Štír

Den bude veselý ve věcech lásky. Od romantické chvíle po vášnivé šumivé fáze, kdy budete doopravdy připomínat šumící nápoj. Všechno je možné. Podílejte se na pozitivních aspektech lásky a užívejte si nádherný čas, který patří jenom vzájemné lásce.

Střelec

Nezkoušejte dnes rozhodně lhát, a to ani sami sobě. Nevyplatilo by se vám to a zbytek jinak příjemného dne byste trávili výčitkami. Raději zkuste jednat s každým na rovinu a jasně, aby bylo patrné, oč vám jde. Stejně to chtějte i po vašich blízkých.

Kozoroh

Nebudete mít dnes pochopení pro různé rozmary vaší drahé polovičky nebo dětí. Takže se může stát, že je všechny sice pěkně zaopatříte proviantem a usadíte u televize, ale sami si vyrazíte někam ven za zábavou, a hlavně důkladným odreagováním.

Vodnář

Můžete se v podstatě těšit na relativně klidný den, kdy úsilí předchozího týdne bude už a pouze jenom ozvěnou dávné minulosti. Budete se dnes věnovat pouze odpočinkové přítomnosti, a děláte dobře, protože stále se přepínat by se vám začalo nevyplácet.

Ryby

Vyžehlit chyby z nepozornosti vás bude nakonec stát mnohem více času, než kdybyste před tím důkladně a pečlivě pokračovali v přidělené domácí práci. Vaše pověst dnes sice mírně utrpí, ale stejně bylo jasné, že dobré věci prostě nějakou dobu musí trvat.