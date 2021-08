Horoskop na neděli 8. srpna: Novoluní ve Lvu dnes přinese krizi

Beran

Podstatnou roli ve sféře vašeho rodinného života sehrávají nyní vaše děti. Toužíte po radostných prožitcích ve volném čase a od ratolestí se toho můžete spoustu naučit. Především to, jak si užívat života! Doba dnešního Novoluní je k tomu jako stvořená. Hodně štěstí!

Býk

Stejně tak jako u vašich zvěrokruhových sousedů, Beranů, dominuje i u vás v tomto období chuť užívat si života, zaměřovat se na volný čas a vystupuje touha být kreativní. Nejdete na to sice tak expanzivně jako vaši ohniví kolegové, ale přece.

Blíženci

Připadá vám někdo jako z jiného světa a působí upřímnými city a zvláštní filozofií? V tom případě zbystřete! Je to váš nový vítr v plachtách! A pokud si dovolíte oddat se lásce naplno, budete mít nový elán do všech činností, a hlavně lepší pocit.

Rak

Vy, kteří jste zadaní, buďte i nadále opatrní. Někdo, kdo působí zatím skrytě, se může stát nepřítelem pro váš současný vztah. Dnešní Novoluní ve Lvu ve vás podněcuje ambice, tvořivost, praktičnost a velkou energii pro řešení pracovních záležitostí.

ANDĚLSKÝ TAROT

Každý má své anděly strážné, kteří dohlíží na naše činy, posunují nás správným směrem k dosažení našich cílů. Nechte tarotové karty, aby vám pomohly je odhalit!

Lev

Srpen i dnešní Novoluní náleží vašemu znamení, tudíž máte dobrý důvod, abyste se i v tomto dni cítili milováni. Dostává se vám obdivu a mnoha slov vyjadřujících vděčnost. Od rána jste díky tomu obdařeni ještě větším sex-appealem než doposud.

Panna

Jste nezávislí myslitelé, plní nadčasových úvah a nekonvenčních nápadů a v tomto období se po této stránce máte možnost vyřádit. Aktivní Venuše je ve vašem znamení, což přináší zvýšený impuls pro společenské a skupinové dění všeho druhu.

Váhy

Máte před sebou klidné Novoluní bez houpaček a výkyvů. Jste stvořeni pro harmonii a pohodu, tudíž je toto období jako šité vám na míru, žádné pravoúhlé zatáčky! Vesmírní trubadúři signalizují, že dochází k rozvíjení a obohacování především vašeho nitra.

Štír

Oblast vaší práce a kariéry vykazuje v tomto čase občasné napětí. Vaše vnímání je jako radar, takže zachycujete v éteru i detaily, kterých by si ostatní ani nevšimli. Cítíte, že určitý člověk z vaší branže usiluje o něco, co se kříží s vašimi plány.

APLIKACE ZDARMA: RUNY LÁSKY

Prověřte si váš vztah s partnerem! Bude váš vztah plný vášně nebo hádek? Potkáte novou lásku?

Střelec

Novoluní ve znamení Lva se u vás cítí jako doma. Znatelně pociťujete vzestup energie a sílu pouštět se i do věcí, které dosud ležely ladem. Tato část lunárního cyklu se snaží odlehčit vliv Saturna, který je dlouhodobě v retrográdní fázi.

Kozoroh

Patříte mezi lidi, kteří díky své pracovitosti, svědomitosti a houževnatosti vždy nakonec dosáhnou toho, co chtějí. Také v tomto dni se výrazně projevuje vaše aktivita, jen seznámení by přineslo nejistotu a z vysněného obláčku by štěstí nezapršelo.

Vodnář

Co se týče plnění pracovních povinností a přejímání zodpovědnosti, jste nejlepšími pracanty z celého zvěrokruhu. V tomto měsíci jste aktivnější než obvykle. Vyřizujete, jste rychlí v ručních pracích a k tomu ještě dbáte o svůj dokonalý vzhled.

Ryby

Dnešní Novoluní ve Lvu hlásí krizové období, kdy nemusíte partnerské třenice dobře zvládnout. Také v době kolem oběda pozor, mrzuté Venuši dochází trpělivost! Pokud jste sami a hledáte vhodného partnera pro stálý vztah, vyplatí se malinko počkat a bude lépe.