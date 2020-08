Horoskop na neděli 9. srpna: Raci naslouchají, Ryby budou obletovány

Raci budou tentokrát v pozici naslouchajícího, takže se vžijí do role vrby a celý den nebudou dělat nic jiného než poslouchat lidi okolo. Naopak Ryby se nechají svým okolím obletovat, což potěší hlavně blízké, kteří budou rádi, že mohou své Ryby hýčkat.

Beran

Bude se po vás žádat něha, protože v milostných chvílích budete působit poněkud tvrďásky. Asi jako slon v porcelánu. Snažte se udělat maximum, protože byste mohli snadno odradit svého partnera od erotických hrátek, což by vás později jistě mrzelo.

Býk

V rodině zavládne pohoda, klid a harmonie. Nebude se vám chtít sedět jen tak doma, takže uspořádáte nějaký rodinný výlet s velice zajímavým programem, ze kterého budou všichni členové nadšení, a ještě dlouho se k němu budou ve vzpomínkách vracet.

Blíženci

Jste v romantické náladě, takže pokud vám milovaná osoba vyzná lásku, budete se v naprosté euforii vznášet na růžovém obláčku zamilovanosti. Užijte si vědomí, že vás protějšek opravdu miluje a myslí to s vámi vážně. Okolí vám bude nepokrytě závidět.

Rak

Bude vám vyhovovat pozice naslouchajícího, takže se vžijete do role vrby a celý den nebudete dělat nic jiného než poslouchat vaše blízké, kteří se vám budou svěřovat se svými problémy a starostmi. V každém případě budete vědět, jak jim poradit.

Lev

Dnes se budete zajímat hlavně o domácnost a péči o děti a rodiče. Však už je to také potřeba. Byli jste dost pracovně vytížení a podle toho vaše domácnost také vypadá. Pořádnému úklidu se rozhodně nevyhnete. Ale nesmíte také zapomínat na zábavu.

Panna

Dnes se můžete setkat s nevhodnými soudy vašich známých. Bude vás trochu mrzet, že si svoje myšlenky nemohli nechat schované v hlavě a musejí je ventilovat zrovna u vás doma, kam byli všichni pozvaní. Zatněte zuby, i oni mají právo na své názory.

Váhy

Saturn ve Vodnáři se vás bude pokoušet naučit uvažovat o lásce také prakticky. To bude trochu v rozporu s něžnou Venuší v Raku, která žádá spíše romantiku a fantazírování. Je jen na vás, pro jakou možnost se rozhodnete. Ať bude volit jakkoliv, pokaždé to bude dobře.

Štír

Rezignovali jste na jakékoliv vysvětlování komukoliv a budete tiše čekat, až nastane doby, kdy dojde na vaše kritická slova. Vaše rodina nebere vaše varování vážně, ale vy víte, že jednou vám dají za pravdu. Nezbývá opravdu nic jiného, než trpělivost.



Střelec

Dávejte si dnes pozor, vaše reakce mohou být nepřiměřeně afektované. Jelikož jste si pozvali širší příbuzenstvo na nedělní oběd, budete se muset opravdu hodně krotit. Počkejte, až se všichni rozejdou do svých domovů, pak můžete dát emocím volný průběh.

Kozoroh

Vaše láska k partnerovi je téměř bezbřehá. Dnes zapomenete na romantická slovíčka a svou lásku budete dokazovat romantickými činy. Protějšek bude koukat, co všechno jste schopní, ve jménu lásky, vymyslet. Popravdě-mile svými činy překvapíte i sebe samotné.

Vodnář

Venuše v Raku radí, dnes se raději nepouštějte do žádných sexuálních hrátek! Jste příliš unavení na to, abyste v ložnici předvedli nějaký hvězdný výkon. Průměr by vašeho partnera nepotěšil a vás teprve ne. Na erotické hrátky bude vhodnější čas jindy, tak chvíli počkejte.

Ryby

Rodina bude šťastná, že jim také věnujete nějaký čas. Můžete se jimi klidně nechat obletovat. Vašim nejbližším to nebude vůbec vadit, spíše naopak, budou rádi, že vás mohou hýčkat. Vy si jejich dobrého rozmaru náležitě užijete. Však si to zasloužíte.