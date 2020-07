Horoskop na pátek 10. července: Myslete na vzájemnou komunikaci

Může se vám zdát, že váš partner nerozumí vašim pracovním povinnostem. Tyto partnerské neshody by mohli vést až k hádkám, které ale společně vzájemně překonáte. Důležité je si uvědomit, že vztah je hlavně o vás dvou a vzájemné komunikaci.

Beran

Pracovně jste vlivem Merkuru v Raku na výsluní. Dostáváte nabídky, které jste vždy toužili získat. Jste již na vrcholu jednoho ze svých pracovních období. Náhle vám dojde, že jste zase na pomyslném začátku. Nezoufejte, i když si to neuvědomujete, posunuli jste dál.

Býk

Bude se vám trochu zdát, že se na vás hvězdné nebe mračí. Preventivně se pracovně stáhněte. A udělejte si úplně nový pracovní rozvrh, který ale musí být dlouhodobý, klidně dvouletý. Vyčkávejte a nepřistupujte na žádné nové spolupráce, vytříbí se to.

Blíženci

Spíše odpočívejte. Agresorům na pracovišti vymýšlejte vtipné léčky. Snažte se tím pobavit nejen sebe, ale i ostatní kolegy. Nebude to dlouho trvat a zjistíte, že jste se posunuli v pracovní spirále o otočku výše, na rozdíl od těch s ostrými lokty.

Rak

Pokuste se věnovat veškerý čas spíše k udržení stávající životní úrovně. Na milostné hrátky vám nyní příliš času nezbude. A pokud ano, tak vaše nálada nebude nakloněna romantickému rozjímání. Partner by to měl respektovat a nerýt do vás. Bude zase líp.

Lev

Často vám bude připadat, že protějšek nerozumí vašim pracovním povinnostem, a že je akceptuje a chápe jenom málo. Snažte se strávit s ním maximum času v atraktivních prostředích. Vyděláte nevídaně, a tak budete moci investovat do společných zážitků.

Panna

Musíte se začít starat o své příjmy sami, nebo řekněme s větší vážností a razancí. Na druhou stranu vám již brzy spadne do klína cosi neočekávaného, může to být i výhra. To vám propůjčí zdravou dávku drzosti, abyste se již prodrali k větším příjmům.

Váhy

V mnoha případech členové rodiny pomohou, morálně i materiálně. Tam, kde to bude možné, tak přiloží sami ruku k dílu a vylepší vám ledacos na zahrádce, v domě apod. Případně pohlídají malé děti, nebo se za vás postarají o starší členy rodiny.

Štír

Od členů nejužší rodiny se pozvolna odcizíte. Ani nebudete vědět, v čem to spočívá. I nadále si s každým doma pěkně pohovoříte, otevřeně a bez hádek. Ale duševně se opravdu oddálíte. Zejména se nebudete mít chuť zapojovat do hovorů na vážné téma.



Střelec

Vaše rodina vás nesmírně podporuje. Půjde o čas, ve kterém se v rodině najdou sluneční jedinci, kteří velkoryse podpoří vaše nápady. Doma se vám budou věnovat jako významné osobě. S členy rodiny fungujete povětšinou na přátelské bázi a inspirujete se.

Kozoroh

Vaši nadřízení přestanou preferovat zaměstnance podle svých osobních sympatií a konečně začnou, pravděpodobně z finanční potřeby, zadávat práci vám, jakožto člověku s velkou intelektuální kompetencí pro daný obor. Jste spokojeni a navíc právem.

Vodnář

Měli byste se začít cítit dobře. Hvězdné nebe vám dodá potřebnou kuráž pro veškeré milostné nápady. Tentokrát ale můžete i přestřelit a svést někoho, kdo rozhodně není životní partie. Vy si ale poradíte a z každé milostné hry ho zavčas vypoklonkujete.

Ryby

Pravděpodobně se váš protějšek zmíní o osobě, na kterou vy okamžitě začnete žárlit. Uvědomíte si, že jste sice chytřejší, ale daná osoba bude mít určitý sex - appeal, kterého vy teď dosáhnout nemůžete. Půjde o typově úplně jiného člověka, než jste vy.