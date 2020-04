Horoskop na pátek 10. dubna: Velký pátek svádí k pátrání po pokladech

Nadešel Velký pátek a tak, jak radí legendy, zatouží mnozí z vás vyrazit do světa a hledat ukryté poklady. Možná k tomu přizvete i některé členy rodiny. Dobrodružnou výpravou za získáním sladké odměny si získáte zejména děti. Vodnáři mohou narazit na trochu napjaté rodinné vztahy, ale nebojte se, jde jen o drobné hřmění.

Beran

Velký pátek je den objevování pokladů. Možná dnes jeden objevíte, i když to nebude hrnec zlata v otevřené skále. Projděte si své staré nápady a návrhy projektů, poklad je skrytý právě mezi nimi. Po Velikonocích se můžete pustit do realizace.

Býk

Sice už je tu začátek prodlouženého víkendu, ale ještě stále máte hlavu plnou pracovních nápadů. Není se co divit, opravdu se vám daří. Volno bude dlouhé, tak klidně můžete pár chvil investovat do svých profesních projektů. Hlavně si to nevyčítejte.

Blíženci

Dnes už si na práci ani nevzpomenete. Pokud jste věřící, rádi odpoledne navštívíte mši a dodáte Velikonocům slavnostní nádech. Ti z vás, kteří vnímají Velikonoce jako svátky jara, využijí volno k pohybu v přírodě. Všichni si ale volný den užijete.

Rak

Mnozí z vás dnešní den tráví mimo svou rodnou zemi, neposední Ráčci. Čekáte vždy na jaře na první volné dny s lepším počasím, abyste se mohli podívat za hranice všedních dnů. Všeobecné jančení kolem velikonočních tradic vám zase až tolik neříká.

Lev

Často litujete svých slov, ale nikdy svého mlčení. Uvědomte si to, až začnete se svým protějškem nebo příbuznými řešit harmonogram rodinných návštěv. Pro slovo dnes rozhodně nejdete daleko, ale některé vaše vnitřní křivdy jsou jen pouhými pocity.

Panna

Zásluhou Marsova trigonu jste jako opravdový gejzír energie. Jste tvořiví a snažíte se pomáhat členům své rodiny ze všech sil. Vaši blízcí se nemusí vydávat na magické velkopáteční cesty za otevřenými poklady, jeden poklad mají totiž doma. Právě vás!

Váhy

Je tu Velký pátek! I když se vám zdálo, že jej nepotřebujete, máte z něj radost. Od rána vám hlavou víří nápady na co nejatraktivnější trávení času se svými blízkými. Společné prožitky při výletu do přírody mohou setřít všechna případná nedorozumění.

Štír

Velký pátek se slaví i dnem volna. Tento den byl tragický pro Ježíše Krista, vám však udělá dobře. Nikdo se vás nechystá ukřižovat, právě naopak. Ačkoli z vás nesálá přívětivost, vaši blízcí se budou snažit nerušit vás ve vaší snaze o regeneraci.

Střelec

Jako některá další znamení, ani někteří z vás dlouhý víkend příliš nevítají. Právě teď, když máte tolik nápadů a rozpracovaných akcí, se vám z práce nechce. Ale neklesejte na mysli, i v soukromí můžete uplatnit své skvělé schopnosti a inspirovat se.

Kozoroh

Nevsadíš-li, nevyhraješ! Může to vypadat jako kritika vašeho odporu k riskování, ale jinotaje nehledejte. Velký pátek je dnem, kdy země vydává své poklady. V moderní společnosti však puklé skály nahrazují sázkové společnosti. Dnes máte velkou šanci!

Vodnář

Situace ve vaší rodině nepřipomíná zrovna slavnostní idylku. Mars s Merkurem stále čekají na příležitost trochu si zabouřit. Povzneste se nad ně a neskočte jim na lep. Snažte se prožít den bez napětí a hádek, v harmonii. Vaše okolí to jistě ocení.

Ryby

Velký pátek dnes vnímáte opravdu slavnostně. I ti z vás, kteří nejsou věřící, cítí ve vzduchu cosi magického. Je to až nábožný vděk k vašim blízkým, že jsou vám nablízku, a že se máte rádi. Pocit je to vzájemný! Den strávíte v naprosté harmonii.