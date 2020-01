Horoskop na pátek 10. ledna: Nechte promlouvat vaši kreativitu

Beran

Popusťte uzdu svému spontánnímu já! V běžném životě a komunikaci jste spíše usedlí, do vztahu však konzervatizmus nepatří. Uvolněte se a dejte průchod své vášni. Uvidíte, že to váš vztah oživí a dodá mu až doposud chybějící jiskru. Zažeňte stereotyp.

Býk

Dnes je ideální den k diskuzím. Díky Luně v Úplňku budete otevřenější názorům ostatních, což by vám mohlo otevřít nové obzory. Často totiž slepě věříte svým vlastním pravdám a nenasloucháte nikomu jinému. Dnes poznáte, že děláte velikou chybu.

Blíženci

Čeká vás dnes v zaměstnání prezentace důležitého projektu? Nebuďte nervózní a snažte se uvolnit. Jste schopní, inteligentní a tvrdě jste na tom makali. Se sebevědomím a jistotou obhajte svou práci. Uvidíte, že budete velmi úspěšní. Zasloužíte si to.

Rak

Nemůžete se zbavit neodbytných myšlenek na dnešní večer? Pokud se vám neustále honí hlavou, snažte se je alespoň na chviličku zahnat a soustřeďte se na svou práci. Nechte si to až na víkend a nedopusťte se žádných hloupých chyb. Nestojí to za to.

VELKÝ TAROT 2020!

Zjistěte, co Vás čeká! Poznejte svou budoucnost dříve, než se stane skutečností! Nečekejte a vytáhněte si svých 5 karet hned teď!

Lev

Nezadaní při Úplňku v Raku zatouží po partnerovi. Pokud je to i váš případ, dobře si rozmyslete, co ve svém protějšku vlastně hledáte. Zbytečně se do ničeho netlačte, a pokud by mělo být navazování kontaktu jakkoliv křečovité, raději od toho upusťte!

Panna

Ani rodina vás už doma neudrží? Pokud u vás vládne dusná atmosféra, neutíkejte před problémy do zaměstnání a postavte se jim čelem. Jednou ke konfliktu stejně dojde. Raději seberte odvahu a o všem si otevřeně promluvte. Vyřešte to jednou pro vždy.

Váhy

Poznejte blíže své kolegy. Přestože se s nimi vídáte každý den v zaměstnání, jen málo o nich víte. Vyrazte si společně na skleničku a poznejte se blíže. Uvidíte, že vás někteří z nich mile překvapí a že najdete nové přátele. Nad očekávání si užijete.

Štír

Páteční úplňkový večer je konečně tady! Netvrdněte doma a vyrazte si s přáteli do společnosti! Obzvláště pokud nemáte žádné závazky, dnešní večer si užijete ve velkém stylu. Nebojte se flirtu a ovládněte umění svádění, zapomeňte na všechny starosti.

MĚSÍČNÍ HOROSKOP NA LEDEN!

Zajímá vás, na co se můžete v tomto měsíci těšit? Zjistěte to již nyní!

Střelec

Chystáte se na investici většího peněžního obnosu. Dnes je ideální den v oblasti financí, využijte toho. Jak se však říká, dvakrát měř, jednou řež. Přestože je štěstěna na vaší straně, dobře všechno promyslete, abyste později nemuseli ničeho litovat.

Kozoroh

Budoucnost jste si nikdy moc neplánovali, dnes se to ale nejspíš změní. Za posledních pár let jste se díky tvrdé práci a trpělivosti dostali daleko, což vás donutilo přemýšlet nad tím, co vlastně chcete. Nebojte si vytyčit určité cíle, pomůže vám to.

Vodnář



Měli jste opravdu náročný týden? Není divu, že už se těšíte na víkend. Snažte se však ještě soustředit na svou práci a raději se vyhněte složitějším úkolům. Jste velmi unaveni, a pokud se dnes budete pouštět do řešení komplikací, nedopadne to dobře.

Ryby

Domluvili jste si rande naslepo? Je pochopitelné, že máte určité obavy, dnes se však naštěstí nenaplní. Člověk, kterého v dnešní úplňkový den potkáte, vám až neuvěřitelně sedne. Je jen na vás, zda zůstanete u pouhého přátelství, či posunete váš vztah jinam.