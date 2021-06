Horoskop na pátek 11. června: Hvězdy vás chrání, ale nebuďte zbrklí

Přechod Marsu do Lva nevylučuje možnost nabídky práce nebo expanze vašich služeb do ciziny. Všechno si však pořádně promyslete, než něco podepíšete. Hvězdy vás sice chrání, ale nejsou všemocné. Vyvarujte se zbrklosti, ukvapenosti, hektičnosti a z toho plynoucí nervozity.

Beran

Dnešní den vám může být velice k užitku, a to jak osobně, tak profesně. Přechod Marsu do Lva nevylučují ani možnost nabídky práce nebo expanze vašich služeb do ciziny. Pokud po něčem takovém už nějakou dobu pokukujete, nebojte se a rozhodně se pusťte do práce.

Býk

Máte dnes šanci překvapivě moudrým rozhodnutím ovlivnit své budoucí příjmy a zajistit si tak daleko komfortnější budoucnost, než jste si mysleli. Všechno si však pořádně promyslete, než něco podepíšete. Hvězdy vás sice chrání, ale nejsou všemocné.

Blíženci

Zábava, výlety, volnočasové zájmy a jiné aktivity, to vše vás dnes zajímá daleko více než práce. Není pro vás podstatné, jak peníze vyděláte, ale jak je utratíte! S chutí do toho, nemusíte mít špatné svědomí, koníčky jsou důležité pro váš rozvoj.

Rak

Mars se zase přesouvá do Lva a ode dneška jste to opět vy – vynalézaví, bystří a nadčasoví! Zejména po pracovní stránce jste neúnavní, vaše druhé jméno je Vitalita! Ale k úspěchu nestačí jen energie a elán – máte také dost inteligence, abyste vše zvládli.

Lev

Máte dnes obrovský talent zazářit v zaměstnání. Svou výřečností a zábavností máte šanci získat na svou stranu někoho hodně vlivného! Hlídejte si však čas! Hvězdy varují před hektičností, ukvapeností, časovým presem a z něj plynoucí nervozitou.

Panna

Energie máte na rozdávání, ale přesto kolem vás všechno běží jako ve zpomaleném filmu? Ve své rozjetosti prostě vykazujete daleko vyšší rychlost než vaše okolí a z toho plyne i vaše rozmrzelost a podrážděnost z pomalosti ostatních. Nestresujte se!

Váhy

Dnes můžete počítat s aktivnějším děním ve spojitosti s vašimi příbuznými nebo některými vašimi sousedy, milé Váhy. Včerejší Novoluní rovněž silně zvyšuje tendence k cestám do okolí vašeho bydliště. Pokud vás taková touha přepadne, nebraňte se jí a vyjeďte.

Štír

Mohla by se dnes ve vašem životě objevit nějaká novinka nebo informace, která vás přinutí přehodnotit vaši finanční situaci a udělat změnu v rozpočtu. Nepodceňujte ani sebemenší náznaky, které vám hvězdy posílají. Mohou být varováním před ztrátou.

Střelec

Udělejte si dnes nějakou malou radost – jen tak, sami pro sebe. Retrográdní Saturn vás totiž nabádá k odpočinku a pozitivnímu myšlení. Ale hlavní je, abyste se nezanedbávali. Jste přece úplně nejdůležitější osobou ve svém životě, tak si to uvědomte a odměňte se!

Kozoroh

Včerejší Novoluní může i dnes vytáhnout na světlo boží problémy z minulosti, které jste už třeba považovali za vyřešené, ale přitom byly jen zastrčeny pod pokličku. Každopádně máte na to si se vším poradit bez větších problémů, tak se obrňte trpělivostí a vydržte.

Vodnář

Dnes vám Slunce i hvězdy doporučují splnit si nějaké přáníčko, které souvisí s vaším přátelstvím. Každopádně jste více napojeni na některého z přátel. Páteční večer je jako stvořený pro přátelská setkání, zorganizujte je. Víkend nemůže začít lépe!

Ryby

Vaše explozivní nasazení se dnes dostává do křížku s cítěním vašich nejbližších, protože nejsou s to trávit vaše pohnutky a vaši vervu považují za ukvapenost a zbytečné tlačení na pilu. Uklidněte se a snažte se netýrat svými aktivitami své okolí.