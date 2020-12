Horoskop na pátek 11. prosince: Váš partner touží po vášnivém pátku!

Beran

Blížící se pondělní Novoluní přinese do vašeho života plánování svátků, úklidu, pečení, ale i získávání nových poznatků a sebevzdělávání, rovněž i úřední a soudní záležitosti. Situace budou pod vlivem Saturnu ve Vodnáři vážné a důležité, tak nic nepodceňte.

Býk

Před pondělním Novoluním ve Střelci očekávejte jednání s bankami a úřady v majetkových a finančních záležitostech, které vám do života vnáší planeta Saturn. Jeho spojení s Černou Lunou ovlivní oblast zdraví a služby druhým lidem, očekávejte v nich zkoušku vaší karmy.

Blíženci

V práci nebo doma bude v pátek mírné pozdvižení. Kdosi vám bude přičítat něco, co jste neudělali. Možná na vás bude ječet řeči typu – tak, že by nakonec duch? Anebo já sám? A to vše s jízlivostí hodnou jistého oblíbeného moderátora. Chce to klid.

Rak

Saturn ve Vodnáři vás bude hlídat, abyste se povinnostem věnovali naplno. Uzavře se vaše oblast vztahů, smluv a dohod. Právě tato doba je vhodná pro ukončení záležitostí, které už ve svém životě nechcete. Měli byste být více obezřetní na svou osobu, hrozí krize.

TAROT SPŘÍZNĚNÝCH DUŠÍ

Nakoukněte do tajů vašich vztahů! Nečekejte a vytáhněte si své 3 karty hned teď!

Lev

Můžete se přetrhnout, abyste dostáli všem svým povinnostem, jenomže to by jejich seznam nesměl připomínat královský pergamen, který musí nést desítka poddaných. Vy všechno děláte nejraději sami, tak prozatím začněte sepsáním optimálního seznamu.

Panna

Pátek vám přinese svěží vítr a energii do oblasti domova a bydlení. Štěstí při vás bude stát a vše dopadne k vaší spokojenosti. Ukončí se vaše aktivita či působení v nějakém kolektivu či společenství, ale bude to na váš podnět, tak bez obav.

Váhy

Dobře vám udělá, pokud se dnes budete alespoň chvíli věnovat nějakému vašemu koníčku. Hned získáte novou energii, kterou potřebujete, a nemějte výčitky svědomí, že zanedbáváte rodinu či práci. Právě i pro ně potřebujete být konečně zrelaxovaní.

Štír

Témata lásky a sexu budou aktivována Venuší ve vašem znamení, a i Jupiter posílá šanci novému vztahu či novému partnerství. Na řadu přijdou i témata peněz a majetku, nad kterými bude dohlížet přísný Saturn. Vaše otázky se mohou týkat i nepříjemností, jako jsou pokuty.

TAROT ROZHODNUTÍ

Nechte tarotové karty, aby vám pomohly rozhodnout se. Ponořte se do zkušeností našich předků a vytáhněte si své 3 karty!

Střelec

Blížící se pondělní Novoluní ovlivní vaše partnerství, a to jak soukromé, tak i pracovní. Budete stále aktivní a nezastavíte se. Tvořte, ploďte a buďte kreativní. Je ideální čas na založení rodiny či tvorbu umění, na vše, co vám bude přinášet do života radost.

Kozoroh

Patříte k nejvášnivějším znamením zvěrokruhu. Partner, zdá se, nastuduje hvězdný manuál a bude toužit s vámi zažít ohnivý pátek, ale mohou se objevit i nečekaná mračna na vašem soukromém nebi v podobě komplexů. Žádné si zbytečně nepřipouštějte.

Vodnář

Flirtování a láska jsou vám maximálně otevřeny, rovněž i příležitosti ke splnění vašich snů a přání. Mars ve znamení Berana pak ovlivní témata úřadů, ciziny a učení. Rovněž se vám připomene, že toužíte po svobodě a chcete se zbavovat povinností a závazků.

Ryby

Vaše finanční situace bude zhoršená a bude v tom mít prsty pondělní Novoluní ve znamení Střelce. Vaše minulé životy se vám budou stále ozývat a připomenou vám život v chudobě a nouzi. Je jen na vás, zda si vyberete cestu smutku, či raději pozitivní obrat.