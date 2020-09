Horoskop na pátek 11. září: Udržujte pracovní tempo

Beran

Jste racionální lidé a neděláte si velkou hlavu s malými problémy. Dobře víte, že nemá cenu stresovat se s něčím, na čem v podstatě nezáleží. I tentokrát se přes nepříjemnosti přenesete s humorem. Jen tak dál. Ulehčujete život sobě i všem ostatním!





Býk

Konečně se prosadíte! Ve svém oboru pracujete už dlouhou a s notnou dávkou trpělivost a tvrdé práce se dočkáte kýžených úspěchů! Užijte si chvíle slávy, neusínejte však na vavřínech. Nic netrvá věčně, pokračujte proto ve snažení a pracovním tempu.

Blíženci

Dostali jste se do konfliktu s vašimi příbuznými? Pokud se jedná o finance či dědictví, snažte se najít kompromis. Rodina je to nejdůležitější, co máte a měli byste si to uvědomit dřív, než bude pozdě. Nehádejte se kvůli majetku, bude vás to mrzet.

Rak

Hvězdy jsou na vaší straně! Vaše úspěchy však nelze svést pouze na štěstí. Díky vaší pracovitosti a trpělivosti jste se konečně dočkali toho, po čem jste toužili. Kombinace těchto vlastností je dnes už vzácná, držte se svých zásad, vše se vám podaří.

Lev

Nic nepotěší tak, jako uznání lidí, kterých si vážíme. Díky vašemu přístupu a pracovitosti se vám dostane poklony od osoby starší a zkušenější. Berte to jako velký úspěch a motivaci pro další snažení. Uvidíte, že v budoucnu dosáhnete velkých věcí.

Panna

Víkend je před vámi a to vás nabíjí optimismem a energií. Využijte dobré nálady a nově nabytých sil a pusťte se do pracovních restů. Uvidíte, že pokud to všechno zvládnete dokončit, bude vám hned lépe. Neodkládejte nic na později, nevyplatí se to.

Váhy

Dnes vám váš protějšek přímo vyrazí dech. Nelekejte se náhlého projevu citů a nedělejte zbrklá rozhodnutí. Vždy jste se báli závazků, tentokrát se proto dostaňte přes vaše nejistoty a pokračujte v tom, co jste začali. Zažijete něco nezapomenutelného.

Štír

Dlouho jste se rozhodovali pro jistý osudový krok! Dnes konečně nastal den na to, abyste sebrali odvahu a rozhoupali se k akci. Ať už se jedná o cokoliv, jistě to pro vás nebude jednoduché. Hvězdy i Venuše ve Lvu jsou vám nakloněny, využijte příležitosti!

Střelec

Nejste v zaměstnání spokojeni? Dnes konečně budete mít příležitost dát najevo to, co se vám nelíbí. Pokud to uděláte diplomaticky a ukážete dostatečný respekt vašim nadřízeným, věci by se mohly obrátit k lepšímu. Musíte na to ale jít opravdu chytře.

Kozoroh

Rozhodli jste se srovnat vztahy s vašimi nejbližšími? Pokud jste byli dlouhou dobu rozhádaní, jistě to pro vás nebude lehké. Rodina je ale to nejdůležitější, co v životě máme, překonejte se proto a vyviňte iniciativu. Hvězdy jsou dnes na vaší straně.

Vodnář

Obětovali jste své kariéře vše, co se jen dalo? Pokud máte opravdu pocit, že to bylo vaším životním posláním, dočkáte se zadostiučinění. Můžete být hrdí na vaši kariéru a vše co jste dokázali. Stačí vám však pracovní úspěchy k úplné spokojenosti?

Ryby

Komunikace je základem každého dobře fungujícího vztahu. Konečně si uvědomte, že musíte s partnerem mluvit o vašich problémech a vyřešte tak neustálá nedorozumění a dohady ve vztahu. Je škoda, abyste vše zničili jen kvůli tomu, že se bojíte ozvat.