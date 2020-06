Horoskop na pátek 12. června: S financemi to bude jako na houpačce

Řada znamení dnes bude mít pocit, že hvězdy jejich peněžence příliš nepřejí. To se týká zejména Panen a Vah. Ostatní znamení se naopak mohou těšit na zajímavé nabídky a vyhlídky na potenciální zisky.

Beran

Vše při dnešku nabere lepší spád. Stejně tak volte toto datum vy, kteří sháníte práci, pro žádosti, jednání, pohovory je to skvělý čas, na který už jste dlouho čekali k tomu, abyste do svého života vnesli nějaké pozitivní změny, a to dlouhodobě.

Býk

Z pracovního hlediska dáváte celkově přednost pevným pravidlům, pravidelné pracovní době a klidné atmosféře. Dnešek se těmto faktorům může tu a tam vymykat, protože vaše vládkyně Venuše si umanula trochu vyjet ze stereotypu a omladit vás a omámit.

Blíženci

Dnes vás vyčerpají Neptun se Saturnem, protože kvadratura, kterou spolu tvoří, je náročná na vaši energii. Vyšťavovat vás v této době může mimo jiné taktéž některý z vašich smluvních partnerů. Využijte svojí pověstné vyřídilky a nedejte se!

Rak

Působíte dnes velmi elegantně a zámožně. Druzí vás vidí jako prosperující a nechybí bumerangový efekt – jsou k vám přitahovány šance k dobrému výdělku. Finanční příležitosti se stávají najednou přirozeností a přicházíte k nim bez větší námahy.





Lev

Jste velkými šelmami zvěrokruhu a vaše tvořivá mysl s dramatickým talentem z vás dělá velmi dynamické nadřízené či spolupracovníky. V tomto období jste však laděni do větší hloubky a daří se prioritně vám, kteří pomáháte lidem a víte, co chcete.

Panna

Soustřeďte se na operace na účtu a kam co odesíláte. Také se nenechte ovlivnit Venušinou rozhazovačností, nevolte silnici, po které nejste zvyklí cestovat! Může nastat malý finanční útlum, na který byste se měli raději připravit a šetřit od rána.

Váhy

Při dnešku je vaše finanční stránka náročnější, protože se k vám Venuše ze znamení Blíženců otáčí zády a zadělává na problémy. Samozřejmě dokážete potřebné peníze vydělat, nicméně vás to stojí větší úsilí, a to právě není vaše milované hobby. Chcete relax.

Štír

Jste schopni lépe se soustředit na intelektuální práci a v případě, že se vzděláváte ve svém oboru, tak i na studium. Můžete do hloubky promyslet své důležité projekty a naplánovat obchodní cestu, která vám ve finále přinese kýžený užitek obecně.

Střelec

Vaše peněžní záležitosti nevykazují nijak zvlášť kýžený boom, spíše by se dalo hovořit o určitých omezeních, která už dlouhodobě působí Saturn ve Vodnáři. V žádném případě se však nestahujte do ulity, komunikační linky nechávejte otevřené pro každý pád.

Kozoroh

Favorizováni jste vy, kteří jste spojeni s psaním a kreativitou, na cestě je ocenění za vaše výtvory! Poslední etapa dne přináší určité výzvy a klade na finanční otázky větší důraz. Mohou se objevit překážky, se kterými se musíte vypořádat se ctí.

Vodnář



Vaše vlastnost, díky níž máte schopnost neobyčejně potěšit a pobavit druhé, bude hrát prim. Elastickým myšlením a diplomacií se umíte dostat i z té nejdelikátnější situace, bravo! Toto období by proto mohlo skutečně přinést pracovní úspěchy.

Ryby

Penízky se k vám mohou přikutálet prostřednictvím zvláštních až záhadných zdrojů. Co se týče vašich investic, Venuše poukazuje v prvé řadě na výdaje na domácí renovace a dekorace, přičemž jste ochotni utratit i větší část příjmu. Rozvažujte.