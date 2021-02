Horoskop na pátek 12. února: Snažte se! Máte šanci většího výdělku

Beran

Po dnešním odpoledni se situace u vás doma uklidňuje a na scéně může konečně nerušeně zářit váš mecenáš Mars. Má vliv na získávání peněz od jiných osob, například je vhodné soustředit se na bankéře poskytující úvěry. V éteru je též vzdálené dědictví.

Býk

Od dopoledních hodin se vám vede dobře, ovšem v podvečer však, milí Býčci, buďte obezřetnější při různých rozhodováních. Obklopte se poradci a schopnými lidmi, kteří budou jistit období, ve kterém byste mohli mluvit nemoudře skoro na jakékoliv téma.

Blíženci

Šance získat určitý obnos výpůjčkou by měla být velmi usnadněna! Že vám hvězdy čtou myšlenky, protože o hypotéce již dlouho uvažujete? Tak žádné otálení, ale raději pěkně alou na věc, ať to stihnete do večerních hodin, kdy už chcete mít volno.

Rak

Není důvod k panice, ani když se dostanete do úzkých a vaše okolí či okolnosti vám nakonec napomohou najít řešení. Pokud se tedy necháte vést druhými, bude vám to jenom ku prospěchu. Milí Ráčci, platí to i pro brouzdání po obchodních marketech!

Lev

Vlivem včerejšího Novoluní vám hrozí finanční pokles! Jedná se sice jen o přechodný rušivý efekt, nicméně je třeba se na něj připravit. Prioritně ve druhé polovině dne se jako chytré lišky pokuste vyhnout chybným krokům, na něž byste doplatili v následujících dnech.

Panna

Vylepšení situace a kutálení korunek vám může přinést společenský kontakt prioritně se staršími a váženými osobami. I ve víru zábavy buďte bdělí, tato osoba vám může velmi dobře poradit nebo pomoci s důležitou, ale náročnou finanční transakcí.

Váhy

Pokud jste si nedávno najali stavební firmu, nebo to máte v plánu, překontrolujte si účty. Zhodnoťte, jestli dostanete to, co jste si zaplatili. Od odpoledních hodin přichází na pomoc štědrá Venuše a vše vyvažuje příjemnými překvapeními, užívejte si.

Štír

Co se týče finanční oblasti, jsou pro první polovinu dne hlášeny prima šance k rozmnožení korunek. Úspěch je zakódován ve vašich nápadech, takže směle do toho a nabídněte je! Vaše know-how může neobyčejně zazářit již v brzkých podvečerních hodinách.

Střelec

Využijte dnes nejenom intuici, ale také svého skvělého instinktu pro nákupy a investice, který se vás nejsilněji drží do odpoledních hodin. Pokukujete mlsně po nějaké půdě či pozemku? Tak hurá do toho, lepší čas pro koupi si nemůžete vskutku přát!

Kozoroh

Komunikativní Merkur ve Vodnáři vstupuje na půdu vašich financí, aby přivanul nějakou tu šanci k většímu výdělku. Diskutujete o způsobu, jak vydělat peníze nebo jak investovat. Přestože jste realisté, připravte se na možnost neuvěřitelně prospěšné nabídky!

Vodnář

Jupiter a Merkur jsou dnes vašimi planetami. Jejich trigon ve druhé polovině dne je spojen s úsporami, daněmi, pojistkami a jinými vašimi peněžními zájmy. Zjišťujete například, že je vhodná doba pro volbu nového, výhodnějšího bankovního ústavu.

Ryby

Milé Rybky, vsaďte zejména na období těsně po snídani, kdy vaše znamení rozzáří Slunce. A ještě jedna zpráva z hvězd - vaši nadřízení uvažují o zvýšení platu, tudíž zabojujte. Nespokojte se s druhořadostí! Musíte ukázat, co ve vás všechno dřímá.