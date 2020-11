Horoskop na pátek 13. listopadu: Dejte si pozor na své zdraví!

Beran

Pravděpodobně dnes budete stát před nějakým důležitým rozhodnutím. Volba, která alternativa je pro vás přijatelnější, nebude vůbec jednoduchá. Přemýšlení nad možnostmi může vyvolat z pomyslného spánku i některá vaše vnitřní dilemata. Počítejte s tím!

Býk

Poslední den pracovního týdne by nejspíš měl být jiný než ty dosavadní. Nebude na vás klást takové nároky a mohly by se také posunout kupředu záležitosti týkající se kariéry. A také peněz, což vás velmi potěší. Zazáříte i v intelektuální oblasti.

Blíženci

Zatímco dopoledne budete překypovat elánem, odpoledne budete cítit potřebu načerpat síly. Je na vás, jak to uděláte. Důležité je, abyste se cítili osvěžení. Měli byste si v tomto měsíci totiž opravdu dávat pozor na své zdraví a nepřepínat své síly.

Rak

Daří se vám ve finanční sféře, kariéře, a dokonce i na milostném poli svítí sluníčko. Takto příznivého období můžete využít k plánování vlastního rozvoje. Je jedno, pro kterou oblast se rozhodnete, dnes se k vám dostanou poznatky, které můžete využít.

Lev

Dnes můžete zažít setkání, které vás naplní jistotou, kterým směrem ve své kariéře byste se měli dále ubírat. A to i takovým, nad kterým jste třeba nikdy předtím neuvažovali. Bude nutné odhodit pochybnosti a začít si více věřit. To je základ úspěchu.

Panna

Můžete se dnes dočkat přímluvy nebo pomoci důležitého člověka. Zdaleka nemusí jít jen o pracovní záležitosti, ale třeba o zajištění nějakého přednostního termínu nebo jiné výhody. Může to být jen z dobré vůle anebo na oplátku. Máte to jak provést?

Váhy

Musíte si dát pozor na člověka, který po vás bude něco chtít a slibovat vám oplátkou výhody. Nemusí jít vždy o nositele problémů. Ve většině případů však může způsobit ve vašem životě komplikace. Neodpovídejte hned a chtějte čas na rozmyšlenou.

Štír

Slunce ve Štíru po vás vyžaduje aktivitu a slibuje, že za ni budete královsky odměněni. A to na všech frontách. Už dnes se proto podívejte, co všechno byste ještě do konce listopadu mohli zvládnout udělat sami pro sebe a pro svůj úspěch. A pusťte se do toho!

Střelec

Pokud toužíte po pozornosti někoho, o koho máte upřímný zájem, dnes by se vám to mohlo podařit. Nevymýšlejte složité plány a strategie, obvykle nejjednodušší způsob oslovení bývá také nejúčinnější. Zůstaňte přirození a milí a máte napůl vyhráno!

Kozoroh

Jupiter ve vašem znamení říká, že je opět vhodný čas na investici do vašeho vzhledu. Jednou za určité období byste si měli dopřát odbornou péči o vlasy, pleť, masáže a také nákup nových hadříků. Není to jen doménou žen, ale i muži by o sebe měli správně pečovat!

Vodnář

Planety se tváří v tomto měsíci trochu rozporuplně, co se týká vašich peněz. Proto odolejte i dnes chuti pořizovat si dražší nebo zbytečné věci. Mohlo by se to později podepsat na vaší schopnosti dostát závazkům či způsobit jiné, závažnější problémy.

Ryby

Stejně, jako jste byli v pondělí natěšení na události tohoto týdne, nacházíte se v pátek v radostném očekávání víkendu. Jste rozhodnutí si ho naplno užít a odpočívat jak aktivně, tak i pořádným lenošením. Ještě vymyslet nějaký program, nezapomeňte!