Horoskop na pátek 13. prosince: Neschovávejte se doma před světem

Beran

Pokud nastanou nějaké změny nebo výkyvy nálad ve vztazích, začnete se chovat patřičně praštěně a dokonce vidět věci tak, jak nejsou. Uklidněte se. Změny patří k životu a vztah se musí někdy vyvíjet i skrze potíže, abyste v budoucnu byli šťastnější.

Býk

Odmítáte celospolečenské změny, kterými lidstvo prochází. To je chyba. I když se vám nelíbí a nebudete se jimi řídit, začněte se vzdělávat v nových technologiích, protože jak se máte bránit a přežít něco, čemu ani zbla nerozumíte? Vědomost je výhra.

Blíženci

Zlepšení milostných vztahů vám nasadilo růžové brýle. Odložte plány do budoucna, až trošku vystřízlivíte. Budoucnost je hezká, to ano, ale děti, svatbu a podobné věci zatím neplánujte, počkejte, jak se vztah bude vyvíjet v následujících měsících.

Rak

Někteří lidé vám mohou závidět váš úspěch v osobní rovině a jejich zlé jazyky pojedou na plné obrátky. Sice nechápete, co by měli závidět "běžnému" člověku, co žije úplně nudný a obyčejný život, ale uvědomte si, že někteří se nezmůžou ani na tohle.

Lev

Čekejte dnes velmi potěšující zprávy. Možná pochvala od nadřízeného nebo milostné vyznání osoby, po které dlouhodobě toužíte. Svoji radost nezapomeňte rozdávat i ostatním. Kdo by měl v šedém a nudném světě dávat štěstí než ten, komu se jí dostává?

Panna

Nápadníci by si chtěli s vámi povídat, ale vy je k sobě přes obranné valy nepustíte. Je velmi těžké chtít lásku a mít kolem sebe vztyčené zdi. Zbořte je a nebojte se náklonnost přijímat, zasloužíte si ji. Ostatní vám ji dávají, jen vy ji házíte do kanálu.

Váhy

Stojíte na rozcestí, kdy si musíte zvolit, jestli energii máte zaměřit na vztah, anebo budování kariéry. Rozhodněte se podle toho, co ve skutečnosti funguje výborně a co nikoliv. Svoji sílu použijte tam, kde již funkční poměry byly dávno vybudovány.

Štír

Pokud se k vám dostanou informace, že některá osoba ve vašem okolí nějakým způsobem trpí, zkuste ji po práci navštívit. Sociální izolace nikomu nevyhovuje a vás samotné návštěva velmi obohatí a rozvine vaše schopnosti v řešení složitých situacích.

Střelec

Dnes je zvýšená možnost se bezhlavě zamilovat na první pohled. Ať už to bude do jiné osoby, nebo třeba do země v dokumentu, který jste právě viděli, pocítíte neodolatelnou touhu po dobrodružství. A víte co? Život je o tom, aby se žil i s trochou vášně.

Kozoroh

Vztahy se posunou na novou, vyšší úroveň, která v sobě však nese notnou dávku rutiny. Naučte se více plánovat svůj čas a buďte inovativní. I když to není zběsilá jízda na horské dráze, neznamená to, že vztah již vyhasl. Naopak zažijete jeho novou hloubku.

Vodnář

Můžete věnovat hodně času vašim cílům, které sdílíte s jinými osobami. Pokud přesně nerozumíte tomu, co vám píší v emailech, raději se s nimi sejděte osobně. Z nonverbální komunikace bude naprosto jasné, co měli na mysli a vy se pohnete mnohem dál.

Ryby

Měli byste konečně zabavit vaši bujnou fantazii nějakou uměleckou činností. Jinak se vám může stát, že ji zaměříte na mezilidské vztahy, a to by nebylo moc dobré. Kdo by snášel ve svém okolí drbnu, která řeší, kdo, kde, kdy a co by z toho mohlo být?