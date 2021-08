Horoskop na pátek 13. srpna: Buďte sami sebou! Přetvářka je k ničemu

Beran

Nehrajte si dnes na managery. Jedině byste se stresovali. Pravděpodobně neumíte současně provozovat více oborů, zájmů, neustále někam cestovat a zařizovat desítky schůzek s telefonem u ucha. Máte rádi tah na branku, ale potřebujete mít jasno.

Býk

Od rána zaujímá bohyně lásky a zároveň vaše vládkyně Venuše blahodárný trigon k vašemu znamení, což je signálem pro silnou porci lásky. Tvořivost, radost a různé senzace s ní jdou ruku v ruce a každý nový start cítíte jako podstatné znovuzrození.

Blíženci

Situace se v zaměstnání změní k horšímu a na vašem pracovišti zavládne doslova blázinec. Z pudu sebezáchovy se stáhnete a přestanete komunikovat. To ovšem také nebude vypadat příliš rozumně. Zvolte strategii přežít a odejít domů, co nejdříve to půjde.

Rak

Žádá se po vás, abyste se projevovali jako středoškolský učitel: Učeně a zajímavě. Jestliže toho nejste schopni, nebo vám dělá problém projevovat se před více lidmi, tak se do toho nenuťte. Přetvářka by časem stejně nikam nevedla, buďte sami sebou.

Lev

Bude vám přáno zejména ve vztazích. Můžete se radovat z častějších návštěv mezi vámi a vašimi blízkými, oživí se i vaše vazby k dětem. Ale hlavně se vyzdvihne nepodmíněná láska, která vám doslova křídla a chuť být blázniví a na chvíli nekoukat na okolí.

Panna

V oblasti peněz se vám daří. Máte po ruce vhodné rádce, a tak investujete velmi příznivě. Plat vám zpříjemňují úroky z dobře uložených úspor, a to vám dodává pocit bezpečí. Žijete s rezervou a víte, že ji nic nemůže ohrozit. To je vskutku sen mnohých.

Váhy

Zjistíte, že se vám dnes příjmy o něco zhorší. Ale řekněme, že vám základní plat zůstane stejný, jen odpadnou přivýdělky a nadstandardní zakázky. Není to vaše chyba, trh si nyní žádá něco jiného než vaši energii přetvořenou v práci. Buďte trpěliví.

Štír

V oblasti rodiny jste v nevýhodné situaci kvůli někomu z okolí. Umožňujete mnohým vašim příbuzným bezstarostný život, aniž by museli využít rozumové dovednosti, a teď by je potřebovali. Nic s tím ale nenaděláte, za čas se situace může zase změnit.

Střelec

V zaměstnání se potřebujete na nějaký čas stáhnout. Psychika by se vám jinak zbytečně šponovala. Udělejte to a najdete mnoho lidí, kteří budou ochotni pustit se s vámi do nějaké mimopracovní činnosti. A budete jimi brzy nadšeni natolik, že vypnete.

Kozoroh

Můžete se věnovat lásce zcela s otevřeným srdcem. Vše, co vyřknete, váš protějšek přijme vážně a v žádném případě nezneužije vaší dobroty. Můžete se společně bavit o četbě, politice nebo sdílet společné studijní směry. Intelekt hraje nyní prim.

Vodnář

Můžete se cítit lapeni v emocích partnera, které vám nejsou vůbec příjemné a nemáte chuť je společně sdílet. Bude dobré dát najevo, co nesnesete. Nepřetvařujte se. Jestliže vám vadí přílišný sentiment, tak jej jednoduše nesdílejte a zkuste humor.

Ryby

Čeká vás poměrně pestrý měsíc, protože se většina planet zvýšeně zaměřuje na vaše znamení. I když mnozí z vás netouží po tom, abyste byli středem pozornosti, v tomto období se tomu nevyhnete, protože se na vašem území již před časem zabydlel Jupiter.