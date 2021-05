Horoskop na pátek 14. května: Dnes můžete konečně najít spřízněnou duši

Jupiter dnes přechází do Ryb a velmi podpoří vaši intelektuální bystrost. To vám zajistí hodně inspirativních pracovních situací. Navíc vlivem Venuše se vám může poštěstit konečně najít spřízněnou duši pro své citové záležitosti.

Beran

Pokusíte se aktivně věnovat činnostem, které jsou ve spojení s cestováním, reklamou, novinařinou, psaním nejrůznějších textů, výukou nebo informatikou. Jestliže máte možnost se vzdělávat šířeji ve svém oboru, udělejte to a učte se pilně jako školák.

Býk

Můžete být spokojeni, protože nabízíte tradiční výrobky a služby pro svou klientelu, která je spokojená a dobře platící. Ačkoliv v průběhu dne zájem či odbyt klesá a vy jste nuceni se přizpůsobit novým požadavkům, není to nic, co byste nezvládli.

Blíženci

Při pátku si můžete libovat, že nebudete mít hluboko do kapsy. A ještě budete moci být spokojeni ze širšího náhledu, protože příjmy by měly přicházet od lidí, kteří jsou stejně jako vy vzdělaní, zcestovalí a velmi dobře znalí moderních technologií.

Rak

Jste nesmírně kreativní díky Marsu ve svém znamení a jste zároveň opravdu hodně asertivní. Nemáte potíže své výrobky dostat na jakýkoliv trh. Neznáte pojem konkurence. Ve vaší hlavě je vše realizovatelné. Jste doslova jako z příručky pro managery.

PARTNERSKÝ HOROSKOP NA MÍRU!

Poznejte, jak se k sobě hodíte se svým partnerem! Vydrží Váš vztah na věky nebo jde jen o krátkodobou známost? Individuální zpracování profesionálním astrologem! Cca 20 stran A4, kvalitní knižní vazba, krásné provedení!

Lev

Vypadá to, že vaše myšlenky se s koncem pracovního týdne budou točit spíše kolem dětí. Jestliže děti nemáte, tak vás v tomto čase napadne si je pořídit. Jste zároveň velmi praktičtí a chcete svým dětem nejprve připravit dobré materiální podmínky.

Panna

Po několika karambolech uplynulých dní se situace obrátí a vy se budete těšit ze skvělých výsledků ve všech oblastech života. Jupiter dnes přechází do Ryb a velmi podpoří vaši intelektuální bystrost. V každém případě ale poslouchejte i názory nejbližších.

Váhy

Váhy si na své pracovní i finanční štěstí budou muset zase ještě nějakou dobu počkat. Rozhodně to nebudou roky, a tak se nejedná o žádnou tragédii. O některé peníze můžete přijít kvůli nervozitě při placení, nebo při vyjednávání ceny za svoje služby.

Štír

Po finanční stránce se potřebujete poradit s někým, kdo je na tom lépe než vy. Je spousta jedinců ve vašem okolí, kteří mají menší vzdělání než vy, ale přesto dokáží ze své klientely vymámit mnohem vyšší sumy... ovšem tady morální kredit mizí.

VELKÝ TAROT 2021!

Zjistěte, co Vás čeká! Poznejte svou budoucnost dříve, než se stane skutečností! Nečekejte a vytáhněte si svých 5 karet hned teď!

Střelec

V závěru pracovního týdne budete v pokušení vyvěsit doma oslavné prapory. Mnozí totiž odloží své přecitlivělé reakce a začnou se chovat rozumově a více logicky, a hlavně bez onoho zbytečného sentimentu. A vám se doma začne dýchat volně a spokojeněji.

Kozoroh

Můžete si gratulovat, protože se vám vlivem Venuše podaří najít spřízněnou duši pro své citové záležitosti. Měla by to být osoba s hlubokým smyslem pro rodinné záležitosti, doslova mateřský typ, a to i v případě mužského pohlaví, se kterou můžete vše probírat.

Vodnář

Dnes se můžete těšit na vstup Jupitera do znamení Ryb. To vám zajistí hodně inspirativních pracovních situací. Ty vás nyní ale budou zatěžovat, a ještě rádi budete vzpomínat na pracovní nudu ze začátku měsíce, protože nežijete jen svou prací.

Ryby

V oblasti peněz se vám daří až do pozdních hodin. Máte po ruce vhodné rádce, a tak investujete velmi příznivě. Navíc víte, že plat vám zpříjemňují úroky z dobře uložených úspor, a to vám dodává pocit bezpečí, takže si troufnete i na větší investici.