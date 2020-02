Horoskop na pátek 14. února: Žádný spěch a myslete na své zdraví

Netlačte na sebe. Nemusíte přece každý den podávat olympijské výkony. Dopřejte si trochu odpočinku a pečujte o své zdraví, máte jen jedno. Pokud přátelé projeví zájem o vaši společnost, neodmítejte je, dodají vám energii a chuť do života.

Beran

Dnes nikam nespěchejte. Dejte si ranní dlouhou sprchu, vychutnejte si šálek výběrové kávy a jděte do práce pěšky. Všimnete si všech těch pozoruhodných detailů, které vám ve spěchu unikaly, a které vám ukáží novou a zajímavější cestu každodenním životem.

Býk

Dotyčná osoba, která vás tolik zajímá, toho o vás ví tolik jako vy o ní. Ale nepřestávejte se zajímat, protože zvědavost je oboustranná. Rozhodně jste pro druhou osobu přitažlivými objekty, kterých se bojí a neví, kam vás mají správně zaškatulkovat.

Blíženci

Je zde mnoho nejasností, které si musíte vzájemně objasnit. Čas ještě nepřišel, aby se situace dostala do nové fáze, ale už vyprchaly všechny staré rozbroje, které dnes přejdete s úsměvem, stejně jako ten druhý. Správný čas a správná chvíle ještě přijde.

Rak

Nemusíte se starat o věci, které vás vlastně ani tolik nezajímají, i když mít přehled o drbech se vždy vyplatí. Nelámejte si ale jimi příliš zbytečně hlavu, protože se na vás valí velký projekt, ve kterém budete rádi, že máte čas na sebe, natož na ostatní.

Lev

Prostředník vás spojí s dotyčnou osobou, ale nebude to dnes ani zítra. Věci mezi vámi jsou ještě velmi napjaté a mnoho okolností je neznámých. Věnujte se sami sobě a svému rozvoji. Dotyčný pozná, že jste naprosto jiní, než si o vás všichni okolo něj mysleli.

Panna

Vypadá to, že vaše zdraví vám teď trošičku dává na frak. Dobrá zpráva je, že se s tím dá něco dělat. Ano, mluvím o změně stravy a životního stylu. Omezte alkohol a pijte jen čistou vodu, zařaďte saunování, běhání, zeleninu a budete zase jako rybičky.

Váhy

Není potřeba se bát setkání s lidmi z vaší minulosti. Nemají tak dobrou paměť jako vy a moc se o vás nezajímají. Právě proto byste jim měli jít naproti, abyste viděli, že příšery z minulosti jsou jen ve vaší hlavě a ve skutečnosti jste dávno jinde.

Štír

Před vámi stojí hned několik překážek. Co s nimi? Fňukat? Nikoliv! Jsou skvělými pomocníky ve vašem rozvoji. Nenechávejte dělat své věci někoho jiného, ale rovnou se do nich pusťte sami! Po dokončení projektů budete na svůj úspěch právoplatně hrdí.

Střelec

Jste nejspíše velmi zmatení, když váš blízký člověk jedná a mluví protichůdným způsobem. Dejte dotyčnému ještě pár dní, ať si v hlavě uspořádá myšlenky, co vlastně chce a co nikoliv, vy to za něj udělat nemůžete. Teprve pak se ptejte na jeho názor.

Kozoroh

Pokud máte podezření, které ve vás hlodá již delší dobu, tak nejlepší způsob, jak se s tím vyrovnat, je jít za dotyčnou osobou, aby vám jej potvrdila či zamítla. Pokud byste byli v pochybách ještě nějakou dobu, tak byste si pozastavili svůj pokrok.

Vodnář

Zanedbáváte své přátelé, které byste rádi viděli, ale stále na ně nemáte čas. Všichni máme dvacet čtyři hodin denně. Neexistuje nemít čas, existuje jen nemít chuť. Pokud máte chuť s nimi trávit čas, tak si ho udělejte - určitě nebudete litovat.

Ryby

Pokud plánujete s někým jít na rande, vyhněte se všem oficiálním místům a věcem, jako je kino nebo večeře. Raději si zajděte jen tak do parku nebo do zoo na pokec. Uvolněnost je v tomto případě nutná, protože podle hvězd je zde těžší komunikační bariéra.