Horoskop na pátek 15. května: Dopřejte si odpočinek, je to potřeba

Při pátku můžete pociťovat únavu, která se ve vašem těle za celý pracovní týden nahromadila. Hlava bude nebývale těžká a ruce pomalé. Nic si nevyčítejte, máte na to nárok. Doma si naordinujte důkladný odpočinek a neostýchejte se ani v případě pozvání na nějakou tu společenskou akci. Dobrou volbou je také výlet do přírody.

Beran

Dnes můžete mít zvýšenou tendenci přehánět a v ukvapenosti pak špatně odhadnout obchodní situaci. Buďte raději opatrní, protože následky by se mohly objevovat ještě dlouho. Pro jistotu se věnujte spíše dohledávání a řešení restů za uplynulý týden.

Býk

Od rána se cítíte nesví a během dne zjistíte, že za to může zvýšená touha. Hvězdy vám přináší novou dávku smyslnosti a už během pracovní doby se přistihujete, že nemyslíte na nic jiného než na sex. Horečka páteční noci může nabrat zajímavé obrátky!

Blíženci

Štěstí vám dnes mohou přinést hlavně volnočasové aktivity – rekreační sport, umění nebo kreativní práce. Hvězdy praví, že byste je měli kombinovat s jarní přírodou a rodinou. Možná se vám splní sen a váš koníček se stane vaším povoláním!

Rak

Nastává vhodný den pro styky se zahraničními firmami. Takže milí Raci, neotálejte a pořádně v tomto směru zatněte svá klepýtka! Pro úspěch nemusíte, a teď vlastně ani nemůžete, jet na zahraniční služební cestu, ale hvězdy přejí třeba i nákupu zahraničního zboží nebo akcií.

Lev

Máte zálusk na nějakou luxusní, i když praktickou věcičku? Dlouho jste se rozmýšleli, protože vám její koupě připadá jako rozhazovačnost? Hvězdy vám dnes tuto malou radost povolují. Pokud nejde zrovna o sportovní auto nebo vilu, klidně se odvažte!

Panna

Váš rozum dnes vyhrál svůj boj se srdcem a vy můžete být v klidu, na nějaké srdceryvné emoce nezůstává prostor! Neznamená to, že by se neobjevovali nápadníci. Vy však smýšlíte spíše přátelsky nežli milostně a jejich zájem jen nezúčastněně pozorujete.

Váhy

Špatně se dnes soustředíte a na práci potřebujete více klidu než obvykle. Snažte se stranit ruchu kolem vás a nenechte se rozptylovat štěbetáním kolegů. Dodělejte vše, co potřebujete, abyste měli před víkendem čistý stůl a nemuseli už na práci myslet.

Štír

Rozhodně dnes nepodceňujte názory svých příbuzných, mohou totiž radikálně ovlivnit nějaké vaše rozhodnutí! Některý z vašich sourozenců nebo rodičů může váš osobní problém vidět v daleko objektivnějších souvislostech a z jiného úhlu pohledu než vy.

Střelec

Všechny aktivity a závazky vám už dnes začínají přerůstat přes hlavu. Lítáte a nestíháte, ale zastavte se. Proveďte reorganizaci svého plánovacího diáře, udělejte si větší prostor na důležité telefonáty a emaily a méně důležité přeložte na později.

Kozoroh

Rutina vás dnes na dlouhou dobu nezabaví, milí Kozorozi. I když je pátek, máte chuť být kreativní a trochu se předvést. Třeba si váš nadřízený všimne a ocení vás, ale pokud ne, budete mít moc dobrý pocit z odvedené práce. A to za to přece stojí!

Vodnář

I takové dny přichází, kdy máte pocit, že jste vůbec neměli vstávat z postele. Sáhnete si skoro až na dno, ale na druhou stranu zjistíte, že jste mnohem silnější, než jste si třeba mysleli. A to je vynikající zjištění! Volno si přece užijete zítra.

Ryby

Nemáte dnes to pravé nadšení, s jakým byste rádi chodili do práce. Raději dnes nedělejte nic náročného. Je-li to možné, vezměte si volno a zajeďte někam na výlet, nebo si vyrazte s rodinou. Potřebujete aktivní odpočinek jako sůl, hlavně neseďte doma!