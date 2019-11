Horoskop: Pátek bude zmatečný, pozor na nehody z nepozornosti

Beran

Víkend se blíží a vy v sobě cítíte lehkou nervozitu ze vzrůstající síly dokončit započaté úkoly. Jen se rozmyslet, která třešinka na dortu je ta pravá! Dnes se nepřepínejte, celý týden jste tvrdě pracovali, tak si můžete navečer dopřát skleničku vína.

Býk

Dnešní den pro vás nebude moc poklidný a bude spíše připomínat pondělí. Nic si z toho nedělejte, spousta neuzavřených věcí se dnes dořeší a vy budete konečně volní pro novou kapitolu života, která se od teď bude řídit jen podle vašich představ a přání.

Blíženci

Pátek přeje radovánkám, jen si dejte pozor na průdušky, ať se nenachladíte, nezapomeňte se teple obléci. Nelámejte si hlavu se starostmi, vyřeší se samy. Budete se tomu divit, ale snaha na ně nemusí být vynakládána. Rozdávejte vaše úsměvy na všechny strany.

Rak

Pátek je konečně tady a vy přemýšlíte, jak naložíte s víkendem. Určitě uspořádejte nějakou sešlost se starými přáteli, večer to bude velmi zábavný, jen to nepřežeňte zbytečně s alkoholem, po velkém množství byste mohli vyvádět naprosté hlouposti.

Lev

Nenechte se dneska nikým a ničím vytočit, i když vás budou celý den překvapovat nečekané a rozumem neuchopitelné záležitosti. Zhluboka se nadechněte, zavřete oči a řekněte si, to bude dobré! Schopnost sebeovládání je důležitá – zůstaňte nad věcí.

Panna

Dnes je načase, abyste si pořádně praštili pěstí do stolu a přestali si nechat líbit věci, které jsou vám proti srsti. Zasloužíte si mnohem více, a pokud lidé nebyli schopni ocenit vše, co pro ně děláte, nezaslouží si, abyste na nich ztráceli energii.

Váhy

Moc dlouho se nerozmýšlejte nad svým dnešním programem, mohly by vám uniknout zábavné příležitosti s vašimi přáteli, čehož byste později litovali. Nechte se okolím pošťouchnout do dnešních aktivit a určitě se budete dobře bavit. Sami se přesvědčíte!

Štír

Všechny vaše konflikty se brzy uklidní, nebojte. Je potřeba se usadit pohodlně do křesla, zhluboka dýchat a meditovat. Není nic špatného, co by vám hvězdy přenesly do dalšího týdne. Zajděte si na dlouhou večerní procházku do lesa, hned vám bude lépe.

Střelec

Dneska se budete cítit trochu podrážděně. Na povrch vyplavou všechny vaše potlačované emoce, které se vám nebudou líbit. Je však nutné si v nich udělat pořádek a přiznat si, co celkově od života a svého okolí vlastně potřebujete. Poslouchejte srdce.

Kozoroh

I přes to, že byl týden náročný, jste jej dokázali přečkat do zdárného konce! Zůstaňte raději dnes doma, horká koupel vám pomůže pročistit vaši přetíženou hlavu. Vrhněte se do rozečtených knih, najdete v nich moudré rady, které vás posunou o něco dál.

Vodnář

Podléháte velkým snům, se kterými si nevíte moc dobře rady. Proč se místo budování vzdušných zámků nezačnete raději soustředit na své okolí a úžasné nabídky od reálného života? Stačí otevřít oči a spatříte nový svět, který vám předtím unikal skrze prsty.

Ryby

Vaše komplikovaná povaha dneska dojde k pochopení od okolí. Vaše tužby se vyplní a vy se konečně budete moci radovat z podpory svých přátel, kteří do vás vkládají důvěru, protože ve vás vidí citlivého a zároveň silného člověka. Tak je nezklamte!