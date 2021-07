Horoskop na pátek 16. července: Dnes může přijít lákavá nabídka

Po návratu z dovolené byste si měli své výdaje více kontrolovat, aby to nevedlo k finanční nestabilitě v pozdější době. Saturnská opozice může nechat váš účet nemile vyhladovět! Venuše se pozvolna dostává do přízně Jupitera, což je přímo skvostná vibrace. Šťastné nabídky se jen pohrnou.

Beran

Máte při dnešku mnoho elánu, kterým dokážete nakazit ostatní a přidáte-li navíc pečlivost a schopnost všímat si i detailů, můžete počítat se zvýšením platu. Zvýšený zisk vám přináší zejména tvůrčí práce, kde může být ono vychytávání detailů stěžejní.

Býk

Planety přejí nákupu oblečení nebo například doplňků zdravé výživy. Je ale zapotřebí vyvážit požitkářské choutky, uznáte? Od planetárních dobrodějů přichází ještě jedno varování – nepůjčujte teď peníze lecjakému přítelíčkovi, byli byste zklamáni.

Blíženci

Cosi klapne líp, než jste předpokládali. Po návratu z dovolené byste si měli své výdaje více kontrolovat, aby to nevedlo k finanční nestabilitě v pozdější době. Saturnská opozice může nechat váš účet nemile vyhladovět! Což by vám na náladě nepřidalo.

Rak

A jak je to dnes s novými možnostmi? Venuše se pozvolna dostává do přízně Jupitera, což je přímo skvostná vibrace. Kolem tohoto období je největší možnost nějaké šťastné nabídky taktéž v podvečerních hodinách, které vám též velmi přejí.

Lev

Merkur sympatizuje s mocným Plutem a jejich plán si vyžádá vaše radikální rozhodnutí ohledně nějaké finanční transakce. Buďte připraveni, nikoliv vystrašeni! Výsledek je předurčen k vašemu dobru. Takže budete moci sklízet krásné plody svého snažení.

Panna

Nějaké problémy budou při dnešku, ale určitě to není žádné drama. Venuše ve Lvu vám to vrátí ve večerních hodinách i s úroky! I Jupiterem v Rybách naznačuje možnost vysokého zisku, který přijde až nezvykle pohodlnou cestou. Máte se na co těšit!

Váhy

Jupiter s Venuší ukazují, že všechno, na čem teď zapracujete a co vytvoříte, přinese v následujícím období odměnu na zlatém podnose. Začne se vám také dařit v důležitých finančních transakcích, nákupu a prodeji, nyní využijte čas k podrobné analýze.

Štír

Venuše, tato přející dobrodějka, má zálusk také na to, aby vám ponoukla možnost společného výnosného podniku s vaším protějškem. Jak vidíte, máte se na co těšit! Pokud jste v poslední době neměli čas vnímat nedostatky vaší domácnosti, napravte to.

Střelec

Mohl by dnes z jisté záležitosti koukat podraz! Naopak určité finanční výhody jsou možné ze zahraničí. Pokud je vám nabídnuta nějaká delší cesta, neodmítejte ji. Na jejím konci je zakódován úspěch díky osobě s velkou prestiží pro všechny zúčastněné.

Kozoroh

Pokud vašemu podřízenému teče do bot, vaše dobrotivost mu říká své ano. Co se týče vašich finančních transakcí, existuje pravděpodobnost určitých zpoždění. Jupiter, jakožto strážce vašich peněz, je retrográdní, takže svým zpětným chodem působí zádrhely.

Vodnář

Vaše fantazie pracuje na plné obrátky a nyní máte zvýšenou touhu po svých dlouhodobých přáních, nicméně zadržte! Váš rozlet by vám mohl totiž pořádně vysušit kapsu. Rozhodně je výhodnější posečkat na příhodnější dny a dnes být poněkud obezřetnější.

Ryby

Dnes vám Mars a Venuše podsouvají tendenci k velké rozmařilosti a naivnímu přístupu ke svému materiálnímu zabezpečení. Toto dětinské pouštění finanční žílou je nutné zkorigovat, jinak budete o chlebu a vodě.