Horoskop na pátek 16. dubna: Dnešek může úplně změnit váš život!

Beran

Pokud dnes večer nemáte žádné plány, obvolejte své staré přátele a nechte se pobavit veselými historkami a zavzpomínejte na staré dobré časy. Zvedne vám to náladu a dodá energii. Uvidíte, že večer dopadne nad vaše očekávání a všichni budou spokojeni.

Býk

Berte dnešek jako osobní výzvu. Pokud se již delší dobu rozhodujete k zásadnímu kroku, dnešek je ideálním dnem pro to jej udělat. Seberte odvahu a ať už se týká čehokoliv, překonejte se. Uvidíte, že směr, který váš život nabere, bude tím správným.

Blíženci

Poslední dobou jste zavaleni prací a nemáte na nic čas? Přestože máte pocit, že si teď volno nemůžete dovolit, riskněte to a vezměte si dovolenou. Stravte volný čas se svým partnerem a rozmazlujte jeho i sebe. Za svou trpělivost si to jistě zaslouží.

Rak

Pokud jste ještě stále nezadaní, vyrazte si dnes večer mezi lidi. Kdo ví? Možná se na vás dnes konečně usměje štěstí a vy potkáte někoho výjimečného. Nemusíte hledat osudovou lásku. Stane se, co se stát má a ta pravá osoba si k vám najde cestu sama.

TÝDENNÍ ČÍNSKÉ HOROSKOPY!

Podívejte se, co vám na tento týden předpovídají východní horoskopy!

Lev

V životě jste to neměli zrovna jednoduché a logicky to má svoje následky. Teď máte však příležitost začít nový život. Snažte se žít pro přítomnost a hodit za hlavu věci, které se staly již před lety. Uvidíte, že to váš život o mnoho zjednoduší.

Panna

Měli byste se rozhodnout, zda je pro vás důležitější kariéra či vztah. Při vašem zaměstnání je nemožné věnovat se práci jen na půl úvazku. Je to unavující, což se promítá ve vašem osobním životě. Rozmyslete si vaše priority a konečně se rozhodněte.

Váhy

Měli jste náročný týden a potřebujete se odreagovat? Ať už jste zadaní či bez závazků, vyrazte si dnes večer mezi lidi a trochu se odvažte. Každý někdy potřebuje společenské vyžití. Nemějte proto špatné svědomí, pokud ho s vámi váš partner nesdílí.

Štír

Nejste teď rozhodně v situaci, kdy byste si mohli dovolit nevýhodné investice. Finanční covidová krize na vás tvrdě dolehla a vám nezbývá nic jiného než se uskromnit. Dnes se vám díky Saturnu naskytne příležitost si přivydělat. Obětujte pár hodin volna a přilepšete si.

APLIKACE ZDARMA: HODÍME SE K SOBĚ? Je to ten pravý? Je to ta pravá? Ověřte si právě teď, jaké máte šance na trvalou lásku!

Střelec

Vaše drahá polovička je pro vás nade vše. Po dlouhé době, kterou jste spolu strávili, svého partnera znáte lépe než kdokoli jiný. Udělejte si dnes volno a připravte svému milovanému překvapení. Maličkosti často potěší mnohem více, než okázalá gesta.

Kozoroh

V zaměstnání trávíte mnohem více času, než je vaší povinností. Práce vás baví a jde vám od ruky. Věřte tomu, že to nejvíce ocení váš nadřízený. Dnes vám svěří úkol, vyžadující mnoho zodpovědnosti. Nezklamte jej a zajistěte si tak pracovní pozici.

Vodnář

Dnes záříte jako sluníčko na všechny strany. Od probuzení sršíte vtipem a nepokrytě flirtujete s mnohými osobami opačného pohlaví. Mezi přáteli i v práci jste za naprostou jedničku, proto není divu, že někomu padnete do oka. Překvapí vás, kolik ctitelů máte.

Ryby

V posledních měsících se necítíte ve své kůži. Tak trochu ztrácíte perspektivu a výhled do budoucna se vám nejeví zrovna pozitivně. Dnes se rozhodnete k zásadnímu kroku, který změní váš dosavadní život. Nebojte se riskovat a udejte svému životu směr.