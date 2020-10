Horoskop na pátek 16. října: Čas poletí jako splašený!

Beran

Díky Novoluní ve Vahách je vhodné se věnovat přípravám, které za vás nikdo neudělá. Situace vám ukazuje nutnost realistického plánování, které bude nezbytné nejenom v pracovních záležitostech, ale i na domácí půdě, kde by jinak brzy vznikl nemalý chaos. A ten vy nemilujete.

Býk

Vaši příbuzní vás obohatí svou přítomností natolik, že začnete uvažovat o stěhování ke své drahé polovičce. Nemyslete si, že tento nápad přijmou všichni s otevřenou náručí a prapory. Ovšem konečně budete mít pocit, že žijete opět naplno a nebrzdíte.

Blíženci

Snažíte se při dnešním Novoluní neztrácet optimismus a nevytáčet se kvůli každé drobnosti, kterou vás běžně vyvedou z míry vaši kolegové či vaši domácí soukmenovci. I tak byste ale uvítali několik změn, které bude ovšem těžké prosadit sami proti davu.

Rak

Pokuste se v tomto čase využít dobře své improvizační schopnosti. Pokud vám nevyjdou soukromé plány s vaším protějškem, nebojte se vyrazit ven klidně sólo. Můžete se hodně naučit a užít si onen zvláštní pocit nezávislosti, kdy je vše jen na vás.

Lev

Novoluní je vhodným dnem pro posilování vztahů mezi blízkými. Především se vám bude dobře rozvíjet přátelství, nicméně ani vztahy se vzdálenými příbuznými nepřijdou zkrátka. Jste srdeční a dokážete nadchnout druhé, kteří ve vás mají důvěru a vždy vás rádi vidí.

Panna

Mnohé třecí plochy budou dnes vznikat kvůli vaší přetíženosti. Nemůžete donekonečna řešit všechno sami. V partnerství vám naštěstí podává pomocnou ruku drahá polovička, ale na domácí půdě stejně jako na té pracovní máte stále pocit, že je vše na vás.





Váhy

Vlivem pátečního Novoluní ve Vahách budete muset odolávat pokušení. A to nejenom ze strany milostné, kdy s vámi bude někdo cizí flirtovat, ale i v práci bude vaši morálku narušovat někdo z kolegů. Nicméně hvězdy vám dají dostatek odpovědnosti.

Štír

Netřeba svádět domácí diskuze na to, co všechno pro rodinu děláte. Nepotřebujete argumentovat jinými pohledy na probírané téma, kdo nebude chtít, stejně vám vaše zásluhy nikdy nepřizná. Vy sami musíte vědět nejlépe, nakolik se činíte a co je ještě norma.

Střelec

Vždy máte na prvním místě to, čeho chcete dosáhnout a až potom hledáte cesty, jak na to. Ve svém okolí ovšem dáváte spoustu záminek ke vzrušeným hovorům, protože pro lidi v sousedství jste poměrně velkým tajemstvím, k němuž zatím neproniknou.

Kozoroh

Dnešní Novoluní nabízí vhodný čas věnovat se rodině. Zatímco v práci se vám bude dařit, aby všechno plynulo poměrně klidně, v domácím prostoru se budete muset obrnit trpělivostí, protože si budete připadat jako v pavilonu opic. Žijte přítomností!

Vodnář

Je třeba počítat s tím, že čas poletí jako splašený. Dbejte na to, abyste měli stále při ruce hodinky a nemuseli potom čas nahánět ještě hektičtěji, než to děláte doposud. Případně můžete zkusit přeřídit všude v okolí hodinky, ale to berte jako vtip.

Ryby

V osobním životě se obvykle umíte přizpůsobit druhým, ale při dnešním Novoluní ve Vahách budete myslet hlavně na sebe - na své nároky, plány a přání. Cítíte, že se potřebujete také cítit rozmazlovaní. Do vaší blízkosti se dostane po dlouhé době někdo z minulosti.