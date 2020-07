Horoskop na pátek 17. července: Čas na budování kariéry

Beran

Problémy v milostných vztazích, se kterými se už dlouho potýkáte, najdou rozuzlení. Konečně se totiž přestanete snažit najít východisko a dopřejete událostem volný průběh. Komplikace v partnerství se vyřeší samy, stačí jen, když jim dáte příležitost.

Býk

Až do dnešního dne jste se v dlouhodobém vztahu nesetkali s žádnými problémy, to by se však brzy mohlo změnit. Vaše milovaná polovička si prochází krizí, což vzájemné vztahy pošramotí. Nemusíte se však obávat, partnerství překoná veškeré překážky.

Blíženci

Chystají se vaši blízcí přátelé na rekonstrukci domova? Budete se snažit pomoci a ulehčit jim tak vysilující situaci. Doporučíte jim řemeslníky, se kterými máte zkušenost a sami se zapojíte do práce. Společnými silami vše zvládnete brzy dokončit.

Rak

Po veleúspěšném týdnu v zaměstnání se budete cítit nabytí energií a plni nadšení. Sdílejte svou dobrou náladu a radost s nejbližšími a společně oslavte vaše pracovní úspěchy. Nadcházející víkend vám poskytne ideální příležitost k bezstarostné zábavě.

Lev

Kamarádství s osobou opačného pohlaví začne pomalu přerůstat v lásku. I když to sami ještě nevidíte a rýpavé poznámky přátel vám lezou krkem, měli byste nad tím zapřemýšlet. Vztah postavený na vzájemném přátelství a důvěře je téměř nezničitelný.

Panna

Mars v Beranu vám pomůže s budováním kariéry. Po nelehkých a vyčerpávajících měsících se opět dostanete do formy. Nově nabytá motivace a energie vás poženou kupředu a ve spojení s talentem a pracovitostí vám zajistí vytoužené úspěchy. Jen tak dál!

Váhy

Úspěchy v zaměstnání pro vás budou vedlejší. Jistá událost v rodině si zaslouží váš zájem a hlavně pořádnou oslavu. Nebudete na sebe strhávat pozornost, dnešní den bude pouze v režii vašeho blízkého. Společně si užijete pohodový den plný radosti.

Štír

Žárlivý kolega vám nedopřeje ani chvíli klidu. Až příliš si berete jeho slova k srdci a po psychické stránce vás to trápí. Nenecháte se však už dále šikanovat a postavíte se dotyčnému čelem. I když je možná v přesile, nevzdáte se a vybojujete si klid!

Střelec

I když je nový rok daleko, stanovíte si předsevzetí. Nejste spokojení s událostmi okolo ani sami se sebou a to se na vás projevuje. Vnitřní neklid vás stresuje a je to vidět i zevně. S pevnou vůlí a odhodláním však dosáhnete všeho, po čem toužíte.





Kozoroh

S každým dnem rostou vaše šance na úspěch. Vysněnou osobu se snažíte získat už dlouhou dobu, a přestože jste nenašli odvahu k přímému jednání, dočkáte se štěstí. Musíte být však trpěliví. Malými náznaky dotyčného dostrkáte tam, kde jej chcete mít.

Vodnář

Majetkové záležitosti způsobí konflikt mezi vámi a vzdálenými příbuznými. Nebudete ale lpět na penězích a ustoupíte ziskuchtivým známým. Dobře si uvědomujete, že jsou mnohem důležitější věci než bohatství. Spor se urovná a vám spadne kámen ze srdce.





Ryby

Budoucnost nové lásky, která vás potkala, začne vypadat velmi slibně. I přes rozpačité začátky se vztah začne vyvíjet přesně podle vašich představ a čím blíže partnera poznáte, tím více jej oceníte. Budete si užívat den plný lásky, pohody a štěstí.