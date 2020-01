Horoskop na pátek 17. ledna: Nebraňte se úvahám o budoucnosti

Beran



Dobrý kamarád vám pomůže v nouzi. Neberte ho ale jako spásného anděla, který žije jen v nebeském ráji a je jeho povinností tahat z průšvihů hříšné lidi. Využijte nabízenou pomoc, ale v budoucnu se začněte starat sami o sebe a předcházejte konfliktům.

Býk

Pokud se na vás valí mnoho věcí najednou a vy nevíte, kam dřív skočit, je ta pravá chvíle zkrotit chaos na přijatelnou úroveň a trochu zavést řád do svého života. Přiřaďte důležitost věcem od jedné do desíti a řešte je popořadě. Nedělejte vše najednou.

Blíženci

Vyhýbejte se konfliktním lidem, protože se nezmění. Nehne se v nich svědomí a budou vás nadále škádlit. Změňte cestu do práce, nebo jděte běhat se sluchátky na uších, pokud se protivné sousedce nedokážete vyhnout. Uvidíte, že váš život bude hned snazší.

Rak

Nemusíte se hned vrhat po hlavě do nově nabízené příležitosti. Vše si v mysli projděte a zvažte všechna pro a proti. Udělejte si klidně plán, podle kterého se chcete řídit. Dvakrát měř, jednou řež, se neříká nazdařbůh. Vyhnete se potížím v budoucnosti.

Lev

Můžete se sice děsit odpovědí vašeho miláčka na otázky ohledně společné budoucnosti, ale je to zcela zbytečné. Pokud se vám zdá, že jede moc rychle, doporučte zpomalení. Nemusíte tolerovat rallye rychlost v oblasti, kde je lepší pomalá vyhlídková jízda.

Panna

Dnešek pro vás bude naprosto nudný a nezáživný den. Dokonce byste přivítali i nějakou tu šarvátku, jen aby bylo nějaké to vzrušení. Zkuste si zajít do posilovny, nebo se přihlaste do kurzů bojového sportu, a o zábavu budete mít postaráno na delší dobu.

Váhy

Někteří lidé si na vás mohou cvičit své společenské dovednosti, ale vy to nemusíte vidět. Například jedinec opačného pohlaví vás může pozvat na kávu, aby příště sebral odvahu na člověka, na něhož si dlouho brousí zuby. Pokud vám to nevadí, nic se neděje.

Štír

Občas se kousněte do jazyka, když budete mít chuť jen tak ze srandy říkat lidem nejapné poznámky. Někteří lidé nemají tento druh specifického humoru a místo hry na pošťuchování to budou brát smrtelně vážně. Nepohněvejte si lidi, kteří mají pomalejší IQ.

Střelec

Navalí se na vás spousta práce, kterou měl udělat někdo jiný. Buď to uděláte za ně, nebo jim zavoláte a na rovinu jim řeknete, že takhle tedy ne. Někteří lidé mají tendence si myslet, že některé věci se dělají samy. Nemusíte je v tom vůbec podporovat.

Kozoroh

Zamyslete se nad vývojem vašeho života a místa v něm. Nemusíte mít zrovna osudovou dráhu spasitele, ale i tak můžete vnímat jemné nuance osudu, které vám šeptají cestu, která se vám může zdát bezvýznamná, ale v životech ostatní hraje velmi zásadní roli.

Vodnář

Lidé jsou jako lentilky, hrají všemi barvami a nejsou ani černí, ani bílí. Smiřte se, že nejsou dokonalí, ani vy nejste. Vyhýbejte se lidem, kteří vás nemají rádi a nekritizujte ty, o jejichž osudu nevíte vůbec nic. Zlepší se vám o sto procent život.

Ryby

Zkuste se podívat na některé vaše konflikty z pohledu toho druhého. Možná s hrůzou zjistíte, že vaše chování nebylo rovněž úplně vzorové a ten druhý se mohl cítit jen v sebeobranné pozici. Zkuste mu zavolat a o všem si promluvit jako dospělí lidé.