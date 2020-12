Horoskop na pátek 18. prosince: Práce tentokrát počká, nestresujte se!

Beran

Dohnala vás finanční krize v nejméně vhodnou dobu? Pokud jste na mizině a Vánoce se kvapem blíží, vzkazuje vám Jupiter svou radu – nedělejte unáhlená rozhodnutí a raději se vyhněte půjčkám. Berte to s rozumem a raději prožijte skromnější svátky.

Býk

Jste od přírody ambiciózní a jdete si za svými cíli. Jen málokdo má takový postoj k životu a díky tomu, že se tak koukáte téměř na vše, jsou vaše snahy korunovány úspěchy. Pokud jste v práci narazili na výzvu, chopte se jí a ukažte, co ve vás je!

Blíženci

Vlivem Marsu v Beranu máte práce nad hlavu. Pokud jste zavaleni hromadou povinností, nenechte se tím vystresovat a pomalu se nalaďte na vánoční vlnu. Uspořádejte s kolegy menší pracovní posezení a pomalu se psychicky připravte na zasloužený odpočinek s rodinou.

Rak

Kdy naposledy jste strávili večer se svými nejbližšími? Využijte pátečního večera a odpočiňte si od práce v okruhu svých milovaných. Vyslechněte si vše, co mají na srdci a radujte se z toho, jak vaši potomci dospívají. Jednou za čas je třeba vypnout.

Lev

Snažte se zůstat v klidu a zbytečně se nestresujte. Je pochopitelné, že s přicházejícími svátky máte práce nad hlavu, berte to však s rozumem. Pokud jste unavení a podráždění, raději se vyhněte jakémukoliv konfliktu s partnerem. Špatně by to dopadlo.

Panna

Chystáte dětem malý předvánoční večírek plný aktivit a her? Zapojte aktivně do organizace i partnera a udělejte tak pro všechny nezapomenutelný večer! Cukroví již máte s části taky hotové, takže o pohoštění mít strach nemusíte. Prožijete večer plný lásky a smíchu.

Váhy

Vánoce jsou za dveřmi a vy jste ještě pořád zaseknutí v práci? Snažte se dodělat, co jen půjde, a vyrazte domů za svými nejmilovanějšími hned, jak budete moct. Pro jednou porušte svou zásadovost a odložte povinnosti na později. Tentokrát práce počká!

Štír

Nemáte na své ratolesti vlivem Marsu příliš vysoké nároky? Je pochopitelné, že chcete, aby z nich vyrostli zodpovědní a schopní lidé a že jste na ně tvrdí, protože je milujete. Vaši potomci to však vidí jinak. Pokud na ně budete moc tlačit, špatně to dopadne.

Střelec

V zaměstnání se rozhodnete zariskovat. I když to bude do jisté míry hazard, uvidíte, že se vám nakonec odvaha vyplatí. Nejenom, že budete mít úspěch, ale získáte také respekt ze strany kolegů a také svého šéfa. A to už něco znamená! Jen tak dál.

Kozoroh

Jupiter je dnes poslední den ve vašem znamení a přeje mezilidským vztahům. Poznejte blíže lidi, se kterými pracujete a získejte nejen dobré konexe, ale také nové přátele. Nebudete toho do budoucna litovat! Jenom se vyhněte tématům politiky.

Vodnář

Vlivem Venuše ve Střelci jste natěšení na rychle se blížící svátky a jistě vás dnes ještě více vánočně naladí to, až vám bude předčasně doručen dárek. Nechte se inspirovat a vyrazte na vánoční nákupy. Připravte pro své blízké krásné a pohodové svátky plné radosti.

Ryby

Jste plni optimismu a životního elánu. Nenechte si ani dnes zkazit náladu, a i nadále okolo sebe šiřte pozitivní energii. Mnoho lidí vás obdivuje pro vaši otevřenost a smysl pro humor. Buďte pro ostatní inspirací a držte se svých životních zásad.