Horoskop na pátek 18. září: Na prvním místě bude práce

Beran

Měli byste se vyvarovat náhlým změnám názorů. Nejen, že jsou lidé velice všímaví, ale vy navíc máte tendence nechat se svým okolím snadno zmanipulovat. Nechcete-li působit jako chroničtí vymýšleči, nechávejte si to, co si myslíte, dnes pro sebe.

Býk

Vaše přirozená sebestřednost bude muset ustoupit a do popředí se dostane zájem o okolí. Už dlouho jste byli zahledění jen na to, po čem toužíte vy a nadešel čas, rozšířit si své obzory. Nejen, že vám to vnukne nové názory, ale ještě si odpočinete.

Blíženci

Náročný den čeká především vaši duši. Nejen, že budete enormně vnímaví, ale ještě navíc vám neunikne žádná bolístka osob kolem vás. Ačkoliv se budete snažit všechny zachránit, už v poledne vám dojde, že to není možné, zvláště pokud ani o pomoc nestojí.

Rak

Budete poněkud sentimentální. Všechno budete přemítat skrze city a vaše vnímavost nabere skutečné grády. Díky tomu si uvědomíte vážnost svého vztahu, lásky či rodiny. Někteří jedinci dokonce zatouží po plození potomka. Na nic nečekejte a jděte vpřed!

Lev

V zaměstnání vám půjde vše od ruky, za což sklidíte pochvalu nadřízeného. Ačkoliv vás to potěší, největší chybu uděláte, budete-li se potom povyšovat nad ostatní. Tím přijdete nejen o některé přátele, ale ještě se o vás bude šuškat jako o arogantovi.

Panna

V práci se vám nebude příliš dařit, jelikož už budete myšlenkami u víkendového odpočinku. Pokuste se trochu více soustředit. Nejen, že vám práce rychleji uteče, ale ještě uděláte podstatně méně chyb. Víkendový relax vám přece vůbec nikam neuteče.

Váhy

Ačkoliv se pracovní týden pomalu, ale jistě chýlí ke konci, vy odhodlaně zůstanete v práci přesčas a budete zdárně budovat svou kariéru. Ačkoliv je vaše odhodlání obdivuhodné, myslete také na to, že se nic nemá přehánět a je třeba trochu odpočinku.

Štír

Budete si přát, aby byl protějšek více extrovertní. Přece jen se obklopujete spoustou lidí a tak byste byli rádi, aby se i vaše láska zapojovala do nejrůznějších debat. Nezadaní, vaše přemrštěné nároky vám zabraňují v objevení lásky. Zkuste slevit.

Střelec

I při pátečním dni se budete věnovat především práci. Už ráno se do ní pustíte, a tak se do ní zakousnete, že nebudete vědět kdy přestat. Posléze si ale uvědomíte, že jste vše dělali rutinně a bezmyšlenkovitě, přičemž jste si vlastně odpočinuli.

Kozoroh

Hned po ránu se povede někomu z vašich blízkých vám značně zvednout adrenalin v těle. Ještě do zaměstnání dorazíte se supícím výrazem, ale jen co uvidíte, že práce nemáte tolik a budete moci dřív odejít, hned se uklidníte a půjdete vše rychle dodělat.





Vodnář

Merkur ve Vahách vám příliš nepřeje. Nejen, že vám bude ztěžovat situaci, ale ještě nahraje náhodným setkáním se zajímavými lidmi. Bude pro vás náročné vymyslet kloudnou debatu, ale i dávat najevo city. Nemluvte a vše předvádějte v praxi, to je nejlepší!

Ryby

Dnes se vám nikdo nezavděčí. Jste permanentně a se vším nespokojení. Zadaní jedinci si dokonce i najdou důvod, proč si s protějškem nerozumí, ale zamyslete se! Nebylo lepší se zamyslet, z čeho vlastně tento stav pramení? Budete se skutečně divit!