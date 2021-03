Horoskop na pátek 19. března: Buďte spontánní a nebojte se riskovat

Jste magnetem pro opačné pohlaví, dobře si to uvědomujete a také toho využíváte ve svůj prospěch. Máte už pravděpodobně páteční náladu a moc se vám pracovat nechce. Ale zkuste zvládnout co nejvíce práce před víkendem. Mohlo by se stát, že se vám vše nakupí.

Beran

Poslední dobou jste neustále v práci nebo se věnujete své rodinou. I když vás to šlechtí, najděte si také nějaký čas na relax. Dnes je ideální den na změnu a na to, abyste si vyrazili třeba na procházku. Stravte pár příjemných chvil jen o samotě!

Býk

Štěstěna je na vaší straně a všechny problémy, které vás tíží, s přehledem vyřešíte. Většinou se držíte zpátky a všechno si raději naplánujete. Udělejte dnes výjimku, uvolněte se a buďte spontánní. Užijte si náhlou přízeň osudu a nebojte se riskovat!

Blíženci

Pokud na dnešní večer nemáte žádné plány, obvolejte všechny své přátele a uspořádejte kolektivní videohovor. Uvidíte, že to s radostí uvítají. Zavzpomínejte na staré časy a udělejte si nové vzpomínky. Užijete si příjemný večer s vašimi nejbližšími.

Rak

Jste zavalení prací a všeho máte plné zuby. I když pracujete, jak můžete, povinnosti rozhodně neubývají. Máte sice pocit, že teď je nejnevhodnější doba na to, dát si přestávku. Věřte však, že chvíle volna vám pomůže prokousat se tímto těžkým obdobím.

Lev

Jste magnetem pro opačné pohlaví, dobře si to uvědomujete a také toho využíváte ve svůj prospěch. Tentokrát to však nebudete vy, kdo někomu zamotá hlavu. Potkáte osobu, na kterou nebudete moci přestat myslet. Teď je pravý čas na to použít svůj šarm.

Panna

S přicházejícím jarem sice máte spoustu energie, ale do práce se vám příliš nechce. Místo toho, abyste tvrdli zavření v kanceláři, si vyrazíte na procházku. Zkuste zvládnout co nejvíce práce před víkendem. Mohlo by se stát, že se vám vše nakupí.

Váhy

Máte talent, jste velice schopní a zároveň i pracovití. Tato nevídaná kombinace vás vždy povyšovala nad průměr. V práci se však objeví někdo, kdo se vám může rovnat. Berte to jako skvělou příležitost a výzvu k tomu, být ještě lepší než doposud.

Štír

Jste velice atraktivní a rozhodně nemáte nouzi o nápadníky. Jedna z věcí, která dělá váš současný vztah dokonalým, je právě vaše zásadovost. Váš partner obdivuje, že stojíte oběma nohama pevně na zemi a uznáváte důležitější hodnoty, než je vzhled.

Střelec

Nedávno jste potkali vaši vysněnou polovičku. Máte pocit, že je pro vás perfektní a o to více se bojíte odmítnuti. Nečekejte však na nic a zariskujte. Věřte tomu, že pokud seberete odvahu a dáte najevo své city, nebudete litovat. Odvážným štěstí přeje.

Kozoroh

Vy i váš partner jste zavaleni prací. Pokud toho máte už příliš a cítíte, že se vám vaše milovaná polovička vzdaluje, vezměte si volno a naplánujte společný den. Budete překvapeni, jak moc vám pár chvil strávených ve dvou dodá energii a pozvedne náladu.

Vodnář

Máte pocit, že i přes veškerou snahu a dosavadní úspěchy vás nikdo nedoceňuje? Jestli opravdu toužíte po obdivu, pusťte se naplno do práce a konečně se chopte příležitosti všem ukázat, co ve vás je. Máte talent, stačí, jen abyste na sobě zapracovali.

Ryby

S přicházejícím jarem máte práce nad hlavu. Tvrdě makáte, nic nenecháváte náhodě, a i když jste vyčerpaní, vytrvejte ve svém snažení. Uvidíte, že se veškerá dřina vyplatí a vše se vám vrátí ve formě pracovních úspěchů. Vaše vysněná kariéra se rozjede.