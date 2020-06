Horoskop na pátek 19. června: Neshody ve vztazích zaženete prací

Beran

Spolupracovník, který po vás už dlouhou dobu touží, konečně pochopí, že jste nepřístupní. Budete si tak moci odpočinout od neustálých narážek a nepříjemného nátlaku. Dostanete tak šanci plně se soustředit na svou práci, dočkáte se vytouženého klidu.

Býk

Máte trable v osobním životě? Přestože události nejdou podle vašich plánů, nebudete se tím trápit a najdete odreagování v práci. Zaměstnání jste díky soukromým problémům věnovali mnohem více času. Dočkáte se zasloužených úspěchů a jisté kompenzace.

Blíženci



Nerozhodní jedinci vás budou přivádět k nepříčetnosti. Jste bystří a vaše reakce jsou oproti ostatním nadprůměrné, proto vás dnes kolega bude svým chováním štvát. Snažte se ale být tolerantní, vaše schopnosti jsou výjimečné, ostatní vám nestačí.

Rak

Dlouholetý vztah si během svého trvání prochází mnoha zkouškami. S milovaným partnerem jste se jeden druhému stali nejen životní jistotou, ale bohužel i tak trochu samozřejmostí. Starší páry však díky jisté události opět prožijí pocit zamilovanost.

TAROT ROZHODNUTÍ

Nechte tarotové karty, aby vám pomohly rozhodnout se. Ponořte se do zkušeností našich předků a vytáhněte si své 3 karty!

Lev



Své práci se budete věnovat na sto procent. V zaměstnání jste poslední dobou našli odreagování, a tak trochu i únik z reality svého soukromého života. Před svými problémy však nemůžete utéct, brzy vás doženou. Zapomínáte na ostatní rozměry života.

Panna

Neradi se pouštíte do konfliktů a vše se snažíte řešit rozumnou cestou, dnes však pochopíte, že pokud chcete v zaměstnání prorazit, budete se muset přizpůsobit stylu vaší konkurence a použít ostré lokty. Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá!

Váhy

I když vám to je proti srsti, budete se muset přizpůsobit vrtochům svých nadřízených. Dobře odhadnete situaci a raději nebudete nic namítat. Šéf není v dobré náladě a vaše poznámka by mohla způsobit zbytečné komplikace. Uděláte, co udělat musíte.

Štír

Dnešní den v zaměstnání bude pohodový. Spousta volného času vám poskytne příležitost přemýšlet nad vaší životní situací. Díky momentální nejistotě ve vztahu budete myslet na svého bývalého partnera. Budete mít tendenci vzpomínat pouze na to dobré.





TÝDENNÍ TAROT

Vytáhněte si ZDARMA tarotovou kartu s výkladem pro každý den v týdnu!

Střelec

Svému kamarádovi dohodíte známost. Osoba, se kterou jste si velmi blízcí, se k vašemu příteli perfektně hodí. Nejenže si roli dohazovače užíváte, záleží vám na štěstí vašich blízkých a uděláte cokoliv pro to, aby byli spokojení. Povede se vám to!

Kozoroh

Přátelství se svými kolegy opravdu oceníte. Nejenže se vám díky blízkým vztahům lépe spolupracuje, můžete se na ně také vždy spolehnout. Svízelná situace, do které se dostanete, bude velmi nepříjemná. Díky pomoci spolupracovníků však vše zvládnete.

Vodnář



Větší příjmy se pro vás staly samozřejmostí, ale zároveň s nimi se zvýšily i vaše požadavky na životní úroveň. Nad výdaji už nemusíte tolik přemýšlet a máte proto tendence zbytečně rozhazovat. Myslete však na budoucnost a začněte spořit na horší časy.

Ryby

S partnerem se dostanete do fáze opětného zamilování. Zaslepující láska a počáteční bláznivá vášeň už dávno opadla, nová zamilovanost však bude o to hlubší. Svůj protějšek budete milovat za vše, co dělá a jaký je. Toto spojení je mnohem silnější.