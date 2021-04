Horoskop na pátek 2. dubna: Dnes pro vás bude náročné vyjít s lidmi

Beran

Následkem dnešního přebytku energie se vrháte do všech možných aktivit. Jste rozjetí a překážky odhrnujete stranou. Je ale rozhodně důležité, abyste zůstali féroví vůči svému okolí. Tento přístup vám nejen získá obdiv, ale budete mít i čisté svědomí.

Býk

S vědomím několika dnů zaslouženého odpočinku, které máte před sebou, se vám dnes bude lehce vstávat a po celý den vás neopustí dobrá nálada. A to přesto, že na vás dolehne lehká únava z toho, jaký díl energie si v týdnu vyžádaly pracovní úkoly.

Blíženci

Někteří lidé ve vašem okolí dráždí vaši fantazii. A není to o erotické přitažlivosti, z vaší strany jde o zcela obyčejný lidský zájem. Dnes dostanete příležitost se s jedním takovým člověkem seznámit. Dost vás to obohatí, můžete se mnohému přiučit.

Rak

Zatímco s některými blízkými vycházíte zcela bez problémů, s jinými nejste dlouhodobě schopni nalézt shodu. Jde o klid před bouří. Ta se však dnes nečekaně rozpoutá. Budete mít obtíže udržet své emoce na uzdě a nezapomenout na své dobré vychování.

Lev

Planetární vlivy vás dnes poněkud zbrzdí v pracovním výkonu a ovládne vás podrážděnost. A nebudete v tom zdaleka sami. I vaši kolegové a blízcí doma se nebudou nacházet v nejlepším rozpoložení. Cesta ke spolupráci a vlídné komunikaci bude obtížná.

Panna

Ve snaze zajistit si u svých blízkých respekt budete dnes od rána jednat poněkud zbrkle a impulzivně. To ale není ten správný způsob, jak toho dosáhnout. Uklidněte se a buďte naopak milí, autoritu si nemůžete vynutit. Navíc ji u své rodiny máte.

Váhy

Jsou dny, kdy vás nikdo nepřesvědčí, že nemáte pravdu. Také dnes se budete snažit dostat ze svého okolí uznání za každou cenu. Je to ale důležité? Vaši blízcí vás respektují a mají rádi, tak proč si potřebujete hýčkat své ego věčnými pochvalami?

Štír

Dnes se vám bude dařit všechno, na co sáhnete. To vás samozřejmě naplní vnitřním uspokojením a radostí. Pozitivní energii a dobrou náladu pak vnesete všude, kam přijdete. Budete zářit jako sluníčko! Volný pátek tak strávíte ve skvělém rozpoložení.

Střelec

Dnešek patří k těm dnům, kdy jste v očích ostatních lidí jedničky. Při velikonoční výzdobě vašeho domova prokážete obrovskou dávku kreativity, což vaše rodina pořádně ocení. Blýsknete se také při návrhu programu na sváteční dny. Je dost originální.

Kozoroh

Prodloužené velikonoční volno by mělo přinést konečně trochu klidu a pozitivních událostí. Dnes si proto navrhněte program, který by se vám líbil, a odpočiňte si. Vaše tělo i nervy to potřebují. Zahrňte do svých plánů i přátele a rodinu a pobavte se!

Vodnář

Jednou z příjemných možností relaxu jsou jarní práce na zahrádce. Ty by vám dnes udělaly dobře, tak co se do nich pustit? Strávíte den na čerstvém vzduchu, práce není namáhavá, a přitom si protáhnete tělo. A zlepšíte si náladu pohledem do přírody.

Ryby

Páteční setkání vám ukáže vhodný směr ve vaší kariéře. Hlavně ti, kteří se pohybují v umělecké a tvůrčí oblasti, mají šanci získat velké výhody. Důležité je ukázat, že si věříte a nestát stranou. Dokažte, co ve vás je a předveďte se v super světle!