Horoskop na pátek 2. října: Pozor na podzimní depresi

Beran

V této době je dobré věnovat se svému zdravotnímu stavu nebo pečovat o zdraví osob blízkých. Vše, co učiní pro zdraví, přinese přínos do budoucna. Takže pokud vyrazíte do obchodu, odhoďte spěch a důkladně čtete etikety. Jídlem to totiž začíná.

Býk

V rámci vašeho zdraví buďte raději ve střehu. Stejně tak si pohlídejte rodinné zázemí. V obou těchto oblastech totiž dělá neplechu včerejší Úplněk v Beranu, a proto buďte opatrní a důslední. Hlavně neodkládejte nic důležitého na zítřek.

Blíženci

Do vašeho života se dostane nemilá zpráva, se kterou se budete muset popasovat po svém. Navrch přijde zklamání v lásce a partnerských vztazích. Hlavně nesahejte po prášcích na nervy, nic není tak horké, jak se uvaří. Zítra může být vše úplně jinak.

Rak

Energie kolem bude mít vliv na oblast vztahů, veškerých dohod a smluvních ujednání. Díky vlivu včerejšího Úplňku očekávejte nová spojenectví a přátelství. V čele pozornosti bude diplomacie a vyjednávání, nebojte se proto brát se takticky za své vlastní cíle.

Lev

Při dnešku se nebudete bránit žádným experimentům, které vás budou lákat hlavně v oblastech cestování, komunikace nebo poznávání vůbec. Budete naladěni na správně dobrodružnou strunu a song, který bude hrát vaše srdce, se vám bude líbit velmi.

Panna

Vašemu znamení přinese planeta Merkur, která je nyní ve znamení Štíra, zprávy, ovšem zda budou kladné či záporné, o tom hvězdy mlčí. Pozor si dávejte na tajemného člověka, který se o vás bude pokoušet a přinášet nové touhy. Záleží na vás, jak dnešek zvládnete.

Váhy

Dejte si pozor, abyste odolali pokušení, které dnes na vás bude číhat doslova na každém kroku. Občas zhřešit třeba v jídelníčku to pro vás není nic nového, ale jsou věci, se kterými byste si zahrávat neměli, tak dobře važte všechny svoje kroky.





Štír

Můžete čekat změny u svých pracovních kolegů, kteří se inspirují vaším dobrým příkladem, pro které právě vy budete tím ovlivnitelem jejich chováním. Tím, kdo udává tón. Záleží na tom, jaký tón to bude a jak potom bude pracovní atmosféra vypadat.

Střelec

Budete zaneprázdnění a kam se hnete, tam na vás budou číhat resty nebo příbuzní, kteří budou potřebovat s něčím pomoci. Taktéž v práci jste plně vytížení, nicméně se můžete těšit, že budoucnost pak přinese kýžené úspěchy, a to na všech frontách.





Kozoroh

Zamyslete se nad tím, co si přejete a co je potřeba ukončit. Je tu pro vás dnes naděje na nové slibné začátky. Dostanete navíc zprávu, která ovlivní vaši životní dráhu. Nezapomínejte na optimismus a sebevědomě vykročte kupředu, zasloužíte si štěstí.

Vodnář

Podzimní počasí na vás dnes bude působit mírně depresivně, ale vy se jenom tak nedáte, takže použijete osvědčenou metodu léčby prací. A skutečně se vám podaří nejenom odvést kus práce, ale hlavně zapomenout na různé podzimní i nepodzimní splíny.

Ryby

Ačkoliv se budete snažit mít všechno pod kontrolou, spojení včerejšího Úplňku v Beranu a Merkuru ve znamení Štíra vám přinese potíže po stránce finanční či majetkové. Můžete očekávat i nepříjemnosti a zlé zprávy v oblasti sexuality a citů.