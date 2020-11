Horoskop na pátek 20. listopadu: Zasloužíte si za svou práci uznání!

Slunce je dnes poslední den ve znamení Štíra a vy máte v hlavě zmatek. Vlivem Marsu ve znamení Berana máte tendenci hledět spíše do budoucna, ale bohužel s pesimismem. Navíc se často necháváte svazovat pověrami, že cosi můžete zakřiknout.

Beran

Nic není tak horké, jak to ze začátku vypadá. Vy si sice říkáte, že začátek dne už se vyvedl tak, že to vypadá na pořádné nadělení, ale zbytek dne vás příjemně překvapí. Milujete šťastné náhody, ale tentokrát jim budete muset poněkud více pomoci.

Býk

Slunce je dnes poslední den ve znamení Štíra a vy máte v hlavě zmatek. Pokud si uděláte seznam toho, co vás rozčiluje a co chcete změnit, zjistíte, že to není zase až tak strašné. Obáváte-li se, že změny budou náročné, tak s nimi vyčkáte na světlé zítřky.

Blíženci

Nesnášíte shon, stejně tak různé komandování z okolí. Hlavně si říkáte, proč se každý nemůže starat sám o sebe a ne, aby po vás každý chtěl, abyste do nových situací skákali doslova rovnýma nohama. Jenomže jsou místa, kde si to nalajnovat nemůžete.

Rak

Co se to říká o uklizeném stole a nových začátcích? Vy si dnes budete dělat podzimní pořádek i ve svých záležitostech i záležitostech celé rodiny. Nutno podotknout, že doháníte resty i z předchozího období. Pokud budete mít pohodu, půjde to rychleji.

Lev

Tento den pro vás nechystá žádné obávané jobovky ani bojovky. Naopak, jste momentálně poměrně spokojeni. V duchu jste již stejně na společenských setkáních, která vás v nejbližší době čekají, ačkoliv je hodnotíte jako spíše neosobní, těšíte se.

Panna

Může na vás sedat mírný splín z přepracování a ranních mlh, které všechno halí do svého oparu. Když si rekapitulujete uplynulé a co všechno jste dokázali, uvědomíte si, že tak trochu toužíte po ocenění své práce a své osoby. Zasloužíte si uznání!

Váhy

Najdete si chvilku sami pro sebe a nad šálkem čaje budete přemýšlet o tom, co byste si od života přáli. Planety vám fandí a nemůžete si zatím na současnost úplně stěžovat. Ne proto, že by vám to někdo zakázal, ale proto, že je dost věcí, které se vám povedlo.

Štír

Aktuální počasí svádí k pomyslným inventurám uplynulých hektických dní. Vy si inventuru odpustíte, ale co si neodpustíte je, sdělit někomu, že cosi bylo tak, jak jste říkali. Je to kapku snaha znepříjemnit komusi den, ač spíše podvědomá než cílená.

Střelec

Někteří pročítají všechna doporučení, jak cosi řešit a jak čemusi přistupovat. Vy spíše místo hloubání nad věcmi teoretickými jdete prakticky vpřed. Své cíle máte dané, máte je sepsané a máte hlavně strach, aby vám plnění nenabouraly nečekané změny.

Kozoroh

Volnější páteční odpoledne využijete k mapování svého dosavadního života. Vlivem Marsu ve znamení Berana máte tendenci hledět spíše do budoucna, ale bohužel s pesimismem, a často se navíc necháváte svazovat pověrami, že cosi můžete zakřiknout.

Vodnář

Po vzoru Ferdy mravence vyrazíte pilně do práce a příliš nehloubáte nad tím, zda je pro vás právě ona ta pravá. Raději necháváte myšlenky opisovat tu činnost, kterou právě děláte. Smysluplná práce je tou nejlepší možnou meditací, kterou si dopřáváte.

Ryby

Budete mít prostor pro sebevzdělávání, díky změně ve vedení ve vaší práci. Naopak doma uhájit sebemenší prostor pro cokoliv bude téměř nemožné. Vaši blízcí vás budou totiž dokonale vytěžovat, takže nebudete stíhat, nebo jenom stěží a s vypětím.