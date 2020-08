Horoskop na pátek 21. srpna: Svěřte se blízkým

Beran

Při dnešku budete mít napilno po všech stránkách a není vyloučeno, že si nebudete muset udělat pořadník, abyste všechno zvládli ke spokojenosti svojí, ale také vašich kolegů, šéfa, rodiny a potažmo i vašeho psa. I nu budete se muset pořádně otáčet.

Býk

Páteční den vyhradíte relaxu a nenecháte se svést na scestí práce ani od těch, kteří vás jindy k činnosti přimějí poměrně spolehlivě. Budete mít navíc po ruce pádné argumenty, proč právě dnes potřebujete větší oddych, než tomu bylo v jiné dny.

Blíženci

Nebojte se vykročit do neznáma a rozehrát své brilantní komunikativní dovednosti. Máte na to, abyste okouzlovali davy a některé věci vám báječně hrály do karet. Užívejte si své nové já a nebojte se koupě nového bytu, auta, nebo i něčeho menšího.

Rak

Venuše ve znamení Raka vnáší do všeho zmatek a obavy, ale žádný strach! Nakonec si podá ruku s Jupiterem a tím stvrdí pakt k opětovnému štěstí. Je zpečetěna i prosperita v domácím zázemí a mimo jiné přibude do vašeho obydlí nové zařízení.

Lev



Dnes budete muset počítat do deseti a pak zase znovu nazpátek, protože jinak hrozí, že bouchnete jako časovaná bomba. Jak se vám něco nebude zdát, hned budete mít tendenci se dohadovat a to nikoliv pro zábavu či z dlouhé chvíle, ale vskutku niterně.

Panna

Bude vás tak trochu pálit dobré bydlo, i když to neznamená, že byste si neuvědomovali všechno to dobré, co v životě máte. Jenom budete toužit po nových obzorech, nových zážitcích a budete přemýšlet, jak to všechno skloubit s vaší současností.

Váhy

Oslaďte si dnes trochu život něčím dobrým, a pokud jste na dietě, pojměte to metaforicky a místo čokolády si dejte třeba čokoládovou masáž, místo dortíčku nějaký pěkný film a místo zmrzliny osvěžující koupel. Prostě se rozmazlujte, potřebujete to.

Štír

Ti z vás, kteří ještě nemají svojí práci snů, by dnes mohli být velmi potěšeni, protože se rýsuje něco opravdu zajímavého. Vaše drahá polovička z vás bude mít radost a vy budete mít hned parádní důvod k oslavě, kdy si trochu vyhodíte z kopýtka.

Střelec

Zachvátí vás nákupní horečka, a pokud si předem nedáte strop, kolik můžete přesně utratit, pak si buďte skoro jisti, že utratíte mnohem více, než se vám o něco později bude zdát jako příhodné. Buďte proto raději předvídaví realisté a vše promyslete.

Kozoroh

Některé věci vám budou při dnešku dělat starosti. Svěřte se proto svým blízkým, rádi vás vyslechnout a ještě přidají nějakou tu radu k dobru. Neobávejte se předem jejich reakce a prostě vsaďte všechno na jednu kartu, některé věci je třeba už řešit.

Vodnář

S protějškem je situace dnes trochu složitější, a to až do večerních hodin. Názorové neshody mohou být víc než časté, přičemž může být ožehavým tématem finanční stránka a například nesrovnalosti kolem nějakého rodinného pozemku či domu. Opatrně!

Ryby

Přijdete na to, že někdy skutečně platí - nomen omen - tedy, jméno prozrazuje. Budete se tak zamýšlet na některými svými kolegy a shledávat mnoho podrobností mezi nimi a jejich jmény. A to platí, jak o jménech křestních, tak o jejich příjmeních.