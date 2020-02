Horoskop na pátek 21. února: Víkend se blíží, vychutnávejte pohodu

Beran

Konečně je víkend na dosah! Vypusťte práci z hlavy a věnujte získaný čas svým zálibám. Naplánujte na následující volné dny program se svými nejbližšími a společně si užijte pohodový, ale aktivní víkend. Zapomeňte na veškeré povinnosti a odpočívejte.

Býk

Dosáhli jste velkých pracovních úspěchů? Uspořádejte dnes večírek a oslavte to společně s vašimi kolegy. Každý v pracovním týmu se alespoň z části podílel na jejich dosažení. Nezapomeňte proto ani na ty méně důležité a všem poděkujte za spolupráci.

Blíženci

Sebevědomí dělá divy! Poslední dobou všechno klape podle vašich plánů a vy se cítíte neporazitelní, což se přirozeně odráží i na vašem vzezření. Pokud se člověk cítí spokojen sám se sebou, je to na něm vidět. Opačné pohlaví přitahujete jako magnet!

Rak

Procházeli jste si nelehkým obdobím? Konečně to vypadá, že začíná svítat na lepší časy! Neztrácejte proto naději a snažte se na sobě i nadále pracovat. Vaše píle brzy přinese zasloužené výsledky! Bude se vám dařit jak v pracovním, tak osobním životě.

Lev

Nesedli jste si s jedním z vašich kolegů? Pokud mezi vámi panuje neustálé napětí, příliš to neprospívá práci. Vyřešte pro jednou společné spory a otevřeně si promluvte. Naučte se spolupracovat a odložte osobní pocity stranou. Do zaměstnání nepatří.

Panna

Svěřte se svým přátelům s novou láskou. Jistě se jedná o emocionálně vypjaté období, a pokud se s někým podělíte o své pocity, velmi se vám uleví. Zajděte si na skleničku a popovídejte si o všem, co vám vrtá hlavou. Najdete u nich pochopení a radu.

Váhy

Udělejte dnes výjimku a odvažte se! Přestože se instinktivně držíte při zemi, dodejte si odvahu a nebojte se nezávazného flirtu. Luna ve Střelci vám dodá jiskru, stačí už jen odhodlání. Se zdravým sebevědomím a otevřeným přístupem je úspěch zaručen!

Štír

Jste společenští a potřebujete být neustále obklopeni lidmi. Díky vaší velkorysé povaze a smyslu pro humor jste mezi přáteli velmi oblíbení, takže to pro vás nepředstavuje velký problém. Občas by vám ale prospělo, kdybyste trávili čas sami se sebou.

Střelec

I když sami sebe nevnímáte podobným způsobem, věřte, že jste pro mnohé nedosažitelným idolem. Jste atraktivní, ve svém zaměstnání výjimečně dobří a i přes veškeré dosažené úspěchy si udržujete skromný přístup a velkorysost. Jste velkou inspirací.

Kozoroh

Máte ostrý jazýček a vaše prostořekost vám čas od času způsobuje nepříjemné potíže. Dnes však touto cestou spíše pobavíte a rozesmějete ostatní. I tak se raději dvakrát zamyslete nad tím, co říkáte. Slova jsou totiž silná zbraň a dokážou velmi ranit.

Vodnář

Požádejte nadřízeného o volné odpoledne a prodlužte si tak víkend. Posledních pár měsíců trávíte v zaměstnání spoustu času a jen málo vám ho zbývá na vaše nejbližší. Odsuňte tentokrát práci na druhou kolej a věnujte se dnes pro změnu své rodině.

Ryby

Vaše ratolesti pomalu, ale jistě odrůstají dětským plenkám. Mnoho věcí se změnilo, neznamená to však, že byste s nimi měli přestat trávit čas. Vraťte se společně do minulých let a zadovádějte si tak, jako za starých časů. Upevněte rodinné vztahy.