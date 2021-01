Horoskop na pátek 22. ledna: Výplata vás vytáhne z finanční tísně!

Venuše v Kozorohu přeje flirtování na pracovišti. I když jste možná bez závazků, dobře si promyslete, co děláte. Míchat osobní život s profesním nedělá dobrotu. Jinak vlivem Marsu v Býku vás dnes čeká ideální den v zaměstnání.

Beran

Vaši potomci jsou to nejcennější, co máte. Je pochopitelné, že se pro ně snažíte udělat vše co je ve vašich silách. Musíte však přijmout realitu, že čas letí a děti dospívají. Vychovali jste samostatné a zodpovědné lidi, nic víc už udělat nemůžete.

Býk

Nejste dnes v nejlepší kondici? Raději se držte stranou od složitějších úkolů a věnujte se těm méně důležitým. Přestože se možná budete v zaměstnání cítit tak trochu přebyteční, nezoufejte si. Potřebujete si oddechnout a načerpat síly na další týden.

Blíženci

Neměli jste dnes, vlivem Marsu v Býku, právě ideální den v zaměstnání? Všechen stres z vás dnes spadne, až zjistíte, co si pro vás partner přichystal na víkend. Máte protějšek, jenž je vnímavý, pečující a snesl by vám snad i modré z nebe. Uvědomte si své štěstí.

Rak

Trápí vás poslední dobou finanční potíže? Není nic jednoduššího, než si sednout a projít s partnerem společný rozpočet. Jistě se najde mnoho mezer a věcí, na kterých se dá ušetřit. Počítejte s tím, že se oba budete muset uskromnit. Najděte kompromis!

Lev

Jistá situace vás dnes popostrčí ke konečnému rozhodnutí. I když máte pocit, že vám osud jasně dává najevo, jakým směrem se vydat, měli byste si udržet vlastní rozum. Nerozhodujte se impulzivně a raději si dejte na čas. Mohli byste hořce litovat.

Panna

Máte dnes povinností nad hlavu a víkend se zdá být na míle daleko? Poproste milovanou polovičku o pomoc a naplánujte si společně páteční večer. Jak se říká, ve dvou se to lépe táhne. Nezapomeňte partnerovi poděkovat a ocenit jeho podporu a pomoc.

Váhy

Výplata vás konečně vytáhne z finanční tísně! Neopakuje se to ale až příliš často? Pokud máte každý měsíc hluboko do kapsy, nejspíš děláte něco špatně. Poučte se z vlastních chyb a naučte se ovládat. Ušetříte si tak spoustu stresu a nepříjemností.

Štír

Už vás štve, že na vás kolegové házejí jejich povinnosti? Buďte asertivní a naučte se říct NE! Nedopusťte, abyste páteční večer trávili v zaměstnání jen proto, že vám je hloupé je odmítnout. Je dobře, že chcete pomáhat, nenechte se ale zneužívat.

Střelec

Chytla vás múza a vy nutně potřebujete zrekonstruovat svůj domov! Pokud nemáte uspořeno, nebojte se využít nákupu na splátky či půjčky. Dejte si ale veliký pozor na to, k čemu se uvazujete. V případě, že všechno dobře promyslíte, nemusíte mít obavy.

Kozoroh

Cesta k úspěchům je dlouhá a plná překážek. Pokud se však rozhodnete, že chcete dosáhnout svých snů, věřte, že žádná z nich vás nedokáže zastavit. Dnes vás čeká další zkouška. Buďte klidní a překonejte překážku, jež stojí mezi vámi a vašimi cíli.

Vodnář

Kdo se bojí, nesmí do lesa! Zahoďte za hlavu všechny obavy – dokud to nezkusíte, nezjistíte, zda je to možné! Nebojte se riskovat a buďte vždy o krok napřed před vaší konkurencí. Sami zjistíte, že překážky, kterých jste se báli, často ani nepřijdou.

Ryby

