Horoskop na pátek 22. listopadu: Šetřete energii a pozor na průvan

Dnes obzvlášť pamatujte na svoje zdraví a dejte si pozor, abyste neprochladli. Panny by navíc měly být opatrnější, když se rozhodnou někomu svěřit. Co dalšího pátek přinese, prozradí dnešní horoskop.

Beran

Dnes si dejte pozor na ledviny, mohli byste snadno prochladnout. A při dnešních hvězdných konstelacích by se případné onemocnění vleklo delší dobu. Jezte hodně brusinky a pijte borůvkový čaj. Nic nezkazíte, pokud si zajdete do sauny a na masáž.

Býk

Nezapomeňte se dneska šetřit, a pokud můžete, dejte si nohy na stůl, mohou vám otékat. Odlehčete svůj jídelníček a pijte hodně vody. Nebo si rovnou dejte půst. Odvar z pohankových šlupek si nalijte do vany a masírujte si nohy, podpoříte krevní oběh.

Blíženci

Sice už nějaký ten rok nejsou mrazy jako bývaly, ale stejně si dávejte pozor na svoji kůži, která je dneska pod vlivem ubývajícího Měsíce ve Vahách mnohem náchylnější k vysoušení a červeným žilkám. Natřete si citlivý obličej kvalitním pleťovým olejem.

Rak

Pokud jste ještě nevyrazili na šípky, máte ten nejvyšší čas, brzo už nebudou! Proč kupovat v krámě drahé pomeranče, když za domem nám zadarmo roste přírodní lékárna a zásoba vitamínu C na celou zimu. Vemte košík a vzhůru na sběr! Vzduch vám prospěje.

Lev

Dejte si dneska pohov a užívejte si poslední pracovní den v klidu a pohodě. Vyrazte do města, kde jste už dlouho nebyli, jen pozor na zbytečné výdaje. Vhodná je návštěva pedikérky a zkrášlovacích salónů. Můžete zkusit i detoxikační kúru na pročištění.

Panna

Dejte si pozor, komu věříte, a nevykládejte nikomu cizímu své osobní příběhy. Pokud máte účet na sociálních sítí, rovněž se zamyslete, co všechno jste o sobě schopní napsat a co by mělo správně zůstat jen u vás doma. Hrozí vám zrada kvůli neopatrnosti.

Váhy

Nemusíte se zrovna dvakrát těšit ze setkání, která vás dnes čekají, ale rozhodně se jim nevyhýbejte. Můžete se totiž dozvědět spoustu zajímavých informací, bez kterých byste těžko dokázali dosáhnout svých cílů. Někdy i protivné osoby mají dobré know-how.

Štír



Nehádejte se tolik s vaším okolím, vždyť je pátek a za chvilku už je konečně na pár dní zase neuvidíte! Hezky se usmějte a nenechte se vytáčet. Nervovou soustavu máme jenom jednu, tak se k ní podle toho chovejte a neházejte na ni zbytečnou zátěž!

Střelec

Pokud tápete, jak vyřešit povinnosti, které se na vás, jako na potvoru, navalily zrovna v pátek, zkuste se řídit pouze svojí intuicí. Spontánní podvědomé jednání vám pomůže dotáhnout do konce projekty, na které již nemáte moc duševních sil nazbyt.

Kozoroh

Kozorozi si mohou nastavit mysl do víkendového módu. Žádná překvapení nejsou na obzoru a ani nečekaná setkání. Dokonce i v práci to vůbec nebude až tak zlé. Pusťte si oblíbenou hudbu a večer si vyrazte na koncert. Skvěle vás to nabije novou energií.

Vodnář



Pokud se vám dneska nikam večer nechce jít, tak zůstaňte doma, protože byste se stejně nudili. Ke všemu byste nudu zaháněli nějakými hloupostmi, při kterých by vám hrozil úraz. Raději si zapalte doma krb, otevřete láhev vína a odpočívejte. Okolí počká.

Ryby

Drahé Ryby, je ve vás něco svůdného a zároveň komplikovaného, což zrovna dneska není moc dobrá kombinace. Pokud okouzlíte nějaký protějšek, nechte si trošku odstup a zamyslete se, co vlastně od vztahů očekáváte. Předejdete tím komplikacím v budoucnosti.