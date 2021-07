Horoskop na pátek 23. července: Dozvíte se nečekané novinky o rodině

Dnes se dozvíte velice překvapivé novinky o členech svojí rodiny. Nedělejte ukvapené soudy a raději se sami přesvědčte, co je na tom pravdy. Máte svých vlastních starostí nad hlavu? Domluvte se se svým milovaným protějškem a pokud nebude nic namítat, nechte na něm veškeré plánování vaší společné dovolené.

Beran

Jste dříči a svému zaměstnání věnujete veškerý čas. Pokud máte pocit, že si zasloužíte zvýšení platu, neváhejte o něj požádat. Dnes je ideální den na to, zajistit si v práci lepší pozici. Váš nadřízený je dobře naladěn a všimne si kvalitní práce.

Býk

Jste od přírody trochu exibicionisté a pozornost okolí vám dělá dobře. Vyrazte si proto dnes večer do společnosti a nechte si pohladit své býčí ego veškerou pozorností, jež se vám dostane. Opět budete středem pozornosti, večírek se bez vás neobejde.

Blíženci

Byl pro vás tento rok pracovně náročný? Pokud jste unaveni a všeho máte plné zuby, neváhejte si naplánovat pořádně dlouhou letní dovolenou. Potřebujete si odpočinout a načerpat jak síly, tak novou motivaci. Nešetřete na sobě, zasloužíte si to.

Rak

Celý život jste snili o tom, že procestujete svět? Až doteď jste vždycky našli důvod proč to neudělat. Změňte to, a naopak si najděte důvody, proč zrealizovat své dětské sny. Peněz, energie i času máte dost, tak se pusťte do plánování. Splňte si sen.



Lev

Máte práce nad hlavu? Přestože nevíte, kam dříve skočit, měli byste si najít více času na svého partnera. Snažte se najít kompromis nebo svému protějšku alespoň vysvětlete situaci a snažte se ji změnit. Nenechte nic náhodě. Nikdo nevydrží dlouho sám.

Panna

Nechte si pohladit ego. Využijte kreativity a pusťte se do rekonstrukce vašeho obydlí. Máte skvělý vkus a můžete si být jistí, že s trochou úsilí se váš byt změní k nepoznání. Buďte hrdí na svůj domov a práci. Pozvěte přátele a nechte si zalichotit!

Váhy

Nedělejte rychlé soudy. Je potřeba nahlédnout pod povrch věcí před tím, než si utvoříte ucelený obrázek. Sami to dnes poznáte, až si padnete do noty s člověkem, kterého jste až do dneška nemohli ani cítit. Je lehké se mýlit, pokud neznáme celou pravdu.

Štír

Nebaví vás již neustálá přetvářka? Pokud se chcete uvolnit a konečně být sami sebou, neváhejte zavolat svým dobrým přátelům a domluvit si s nimi na dnešní večer schůzku. Po dlouhé době si tak můžete užít večer bez zdvořilostních frází a přetvářky.

Střelec

Dostali jste se do nepříjemných finančních potíží? Pokud nevíte kudy kam, svěřte se přátelům a požádejte o radu. Vaši nejbližší jsou jistě ta nejlepší volba. Nebudou se vám ostýchat říct, co děláte špatně. Objektivně vám poradí a jistě vás i podpoří.

Kozoroh

Je váš spolupracovník beznadějně zamilovaný? Pokud již nemáte náladu poslouchat jeho řeči, slušně mu naznačte, že se potřebujete opět soustředit na svoji práci. Nenechte se rozptylovat a vyslechněte si všechny novinky až po skončení pracovní doby.

Vodnář

Máte svých vlastních starostí nad hlavu? Domluvte se se svým milovaným protějškem a pokud nebude nic namítat, nechte na něm veškeré plánování vaší společné dovolené. Jistě pochopí vaši situaci a s radostí si pro vás připraví příjemné překvapení.

Ryby

Dnes se dozvíte velice překvapivé novinky o členech svojí rodiny. Nedělejte ukvapené soudy a raději se sami přesvědčte, co je na tom pravdy. Poslechněte si verze z obou stan a až potom dělejte závěry. Jistě k tomu, co udělali, měli dobré důvody.