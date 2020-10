Horoskop na pátek 23. října: Zamilujete si nějaký nový sport

Slunce se dnes přesune do znamení Štíra a vy budete se svými blízkými v docela dobré společné myšlenkové shodě. Přestože do Vánoc je ještě daleko, sychravé počasí vás bude ponoukat k vánočním nákupům.

Beran

Poslední den pracovního týdne se Slunce přesouvá do znamení Štíra. O vaši pozornost se přihlásí nějaké resty, které budete muset chtě nechtě dokončit, protože jinak na ně budete stejně celý víkend myslet a vůbec si neodpočinete. To si nezasloužíte ani vy, ani vaši blízcí.

Býk

V lásce si budete situací jistí, narozdíl od zaměstnání, kde se budete muset připravit na to, že nic nepůjde hladce a všichni včetně vás budou vyčkávat, co dále. Zkuste to řešit jinak než kolegové a to rozumově, někdo z vás nakonec bude muset ustoupit.





Blíženci

V práci budete dnes udávat tón, zvláště tedy ten módní, protože to je oblast, kde se vám málokdo rovná. Baví vás sledovat novou módu, a hlavně ji také nosit. I vaši blízcí umí ocenit vaše dobře míněné rady a ideálně také dárky, které mohou obléknout.

Rak

Nenechte si zkazit den několika nenaladěnými jedinci, které budete moci potkat nejenom ve vašem zaměstnání, ale i ve vašem soukromí. Zkuste spíše zvednout náladu vy jim, i když raději opatrně, vlivem posunu Slunce do Štíra si budou brát každé vaše slovo více osobně.

Lev

Bude vás bavit být netradiční a dělat věci jinak. Zatímco jindy obvykle ještě v pátek dotahujete resty, dnes budete mít touhu obout boty toulavé a vyrazit si i se svými blízkými někam za zábavou. Však si to také po náročném pracovním týdnu zasloužíte.

Panna

Zamilujete si nějaký nový sport a budete se činit. Aby přišel do větší oblíbenosti i u vás doma, nebo dokonce i v zaměstnání, budete mu dělat skrytou a budete sklízet ovoce, protože skutečně jde o něco velmi zajímavého, co nadchne skoro všechny v okolí.

Váhy

Dnešní den se bude točit ve znamení návštěv a ani jedna vás úplně nerozsvítí. V zaměstnání si budete připadat jako exponát, kterého ukazují a doma zase budete muset bojovat s cestovatelskou leností. Nakonec ale všechno zvládnete, takže optimismus!

Štír

Přestože do Vánoc je ještě daleko, sychravé počasí vás bude ponoukat k vánočním nákupům. A ve své podstatě uděláte velmi dobře, pokud si nějaké dárky obstaráte takto dlouho dopředu, vyhnete se frontám, shonům, a ještě nakoupíte všechno mnohem levněji.

Střelec

Slunce se dnes přesune do znamení Štíra a vy budete se svými blízkými v docela dobré společné myšlenkové shodě. Budete si moci troufnout vyrazit i někam, kam obvykle raději nechodíte, nebo sami a jenom na otočku, abyste se vyhnuli případným rodinným hádkám.

Kozoroh

Vaše práce vás naplňuje, ale zkuste do vaší vášně dnes zapojit i svého přítele či přítelkyni a rodinu. Nemusíte jim u vás zrovna shánět místo, ale vezměte je k vám na návštěvu, nebo je zapojte do některé akce, která se koná po pracovní době s kolegy.

Vodnář

Budete moci počítat s podporou vašeho okolí, které vám ukáže, že i když se zrovna v některé oblasti nedaří, existují lidé, kteří při vás budou stát a dodají vám odvahy. Navíc se můžete těšit i na inspiraci ve vaší soukromé tvorbě, kterou zhodnotíte.

Ryby

Dozvíte se o sobě nějaké firemní historky, které nakonec nebudou ani tolik zákeřné, jak spíše k smíchu, takže je klidně budete dávat k dobru též. Ovšem pokud jde o rozhodovací pravomoci, tam budete muset vystoupit mnohem přísněji, jinak to nejde.