Horoskop na pátek 24. července: Odpouštět je lidské

Beran

Plánujete rekonstrukci, ale Saturn ve Vodnáři našeptává, že dnes je to vhodná doba spíše pro kosmetické změny než pro těžké a složité opravy. Zkuste podle toho upravit svoje plány, řemeslníky určitě neodvolávejte, ale sami se případně pusťte jen do drobností.

Býk

Budete mít sami na sebe mírný vztek. Může vám tedy najednou scházet citlivý přístup ke svým nejbližším a přátelům, což vede k narušení citlivých vazeb mezi vámi a jimi. Výčitkami ale nic nespravíte, spíše zkuste prohloubat, proč to tak právě dnes je.

Blíženci

Jste na tolik zamilovaní, že svou drahou polovičku rádi ukazujete. I vodění za ruce by vám přišlo sexy, zvláště na nějakém okázalém místě. Co se týče vašich nejbližších, snažíte se s nimi trávit veškerý zbylý čas, ale faktem je, že ho moc není.

Rak

Jste pro vaše blízké prověřenou jistotou, navíc i v širším kruhu rodiny, kde se pro mnohé členy stáváte příjemným adaptérem v jejich slabších chvílích. I když vy sami nyní nejste nabití energií a potřebovali byste naopak od někoho dobít baterie.

Lev

Nejraději byste si sebou svoji práci sbalili do kufru a průběžně vyřizovali některé zakázky. Hvězdy vám však posílají menší varování - na dovolené se odpoutejte od všech povinností, vyčistěte si hlavu a věnujte se své rodině. To je přece jejím účel.

Panna

Výhodou dnes je, že druhé dokážete kamarádsky postrčit vpřed. Především to oceňují vaše děti a rodiče, a dávají vám najevo svou vděčnost. Ve druhé polovině dne však rodinná pohoda začíná skřípat. Jak se říká, všeho moc škodí, tak to nepřežeňte.

Váhy

Mars v Beranu radí, že je dobré vyhnout se velkým davům a rozjařeným nadšencům. Raději volte při dnešku klidnější místa, kde se můžete věnovat meditacím, nebo pokud necestujete sami, tak svým blízkým, aniž byste museli kontrolovat, kdo co slyší či ne.

Štír

Vaším rodinným tématem dnes bude dovolená, přičemž pokud jste již dřív zvolili zahraničí, vyvstává zároveň i otázka, zda to nezměnit na tuzemský pobyt. Koneckonců, rozhodnutí je na vás? Zkuste to s rozumným kompromisem a hned si budete lépe společně rozumět.

Střelec

Pravděpodobně při dnešku narazíte na nadšeného finančního poradce nebo makléře a hvězdy radí, abyste veškerá jednání uskutečnili do odpoledních hodin. Později už byste totiž nemuseli být ve střehu a to je na podobná jednání rozhodně zapotřebí.

Kozoroh

Konečně dnes máte zase klidnější pole působnosti, jak v zaměstnání, tak doma. Společně se členy rodiny nebo i přáteli přemýšlíte o výletech a zájmech, které souvisí s větší vzdáleností. Jenom dobře uvažte, kam se chcete opravdu vydat a kam až jindy.

Vodnář

Využijte možnosti pracovat o samotě a stihnout tak termín, na kterém vám záleží. Raději se nepouštějte do žádných důležitých debat se svým protějškem, mohly by končit fiaskem, a to je přesně to, co po náročném pracovním dni potřebovat nebudete.

Ryby

Odpuštění je základ, tak to zkuste a uvidíte hned, jak se vám doma všem uleví. Naopak v zaměstnání dnes budete moci vydechnout od různých emocionálních nárazů a v klidu si dělat svoji práci. Navíc ještě při dnešku poměrně oceněnou a dobře placenou.