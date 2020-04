Horoskop na pátek 24. dubna: Na pracovním poli budete přímo zářit

Beran

Rozhodnete se vylepšit si své jazykové schopnosti a rozšířit tak své obzory. Začnete do studia investovat více času a energie. Veškerá námaha a se vzděláním spojené nemalé výdaje však nepřijdou nazmar. Je to ta nejlepší investice do vaší budoucnosti!

Býk

Jistá osoba se bude snažit podkopat vaši kariéru. Donesou se k vám pomluvy, které se rozšíří rychlostí blesku. Nenecháte se tím však rozhodit a budete ignorovat člověka, který nestojí za vaši pozornost. Za vším stojí závist a pocit nedostatečnosti.

Blíženci

Jste ve formě! V zaměstnání vás čeká důležitý a náročný den, vy jej však s velkým přehledem zvládnete. Budete podávat bezchybné pracovní výkony a elegantně vybruslíte ze zapeklité situace. Můžete se těšit na zaslouženou odměnu od vašeho nadřízeného.

Rak

Dočkáte se zaslouženého ocenění. Poslední dobou vás trápily pocity nedostatečnosti a křivdy, těm je však teď konec. Nadřízený si konečně všimne toho, jak dobře plníte pracovní úkoly! Chopíte se příležitosti a začnete stoupat po kariérním žebříčku.





Lev

Originalita vám pomůže prosadit vaše odvážné vize v zaměstnání. Se sebevědomím a jistotou odprezentujete projekt a představíte nadřízeným své nápady. Pokud budete věřit sami v sebe, jednoduše přesvědčíte i všechny ostatní. Čekají vás veliké úspěchy.

Panna

Odvaha se vám dnes obzvláště vyplatí! Vaše zaměstnání se neobejde bez risku. Na jednu stranu je to pro vás stresující, avšak na tu druhou vám přináší vzrušení, které si užíváte. Spolehnete se na své instinkty a nebudete litovat. Jistě vás nezradí!

Váhy

Užíváte si pozornost okolí a rádi předvádíte své schopnosti. Obdivné poznámky kolegů vám dnes zvednou sebevědomí. Bezesporu si je zasloužíte, nic se však nemá přehánět. Jak se říká, skromnost je nejhezčí ctnost. To nejlepší si proto necháte pro sebe.

Štír

Začne se rýsovat konkrétní podoba vaší budoucnosti. Jste spontánní lidé a plány vám dávají pocit svázanosti. Mohlo by se stát, že zpanikaříte a budete mít sklony ke zbrklým rozhodnutím. Váš partner vám však dodá pocit jistoty tím nejhezčím způsobem.





Střelec

Už delší dobu jste zakoukaní do osoby, která se ve vašich očích zdá být perfektní. O to méně si při kontaktu s dotyčným věříte. Vaše šance se dnes však zvýší. Svou bezprostředností a upřímností svůj vysněný protějšek více než zaujmete. Věřte si!

Kozoroh

Není pro vás jednoduché otevřeně projevovat své city, i když se jedná o blízkého člověka. Gesto vaší milované polovičky vás však naprosto odzbrojí. Oplatíte protějšku stejnou kartou a dáte mu najevo, jak moc je pro vás důležitý. Vztah se prohloubí.

Vodnář

Po včerejším Novoluní toho budete mít v zaměstnání dost. Práci si proto usnadníte, jak jen to bude možné. Mějte se však na pozoru před závistivým kolegou. Hledá jakoukoliv záminku, aby na vás mohl donášet nadřízenému. Mohl by vám způsobit problémy.

Ryby

Raději se dnes vyhněte uzavírání smluv. Není všechno zlato, co se třpytí a i při minimální nepozornosti byste mohli naletět. Není vhodná doba na obchody a větší investice. Díky osobním problémům nejste plně soustředění, lehko byste mohli chybovat.