Horoskop na pátek 24. ledna: Zapracujte na své důvěře k okolí

Beran

Ti, kteří mají potomky, mohou zažít perné chvíle. Zachovejte chladnou hlavu, nezkazilo je vaše okolí, ale vše odkoukali od vás, tak si to přiznejte. Pokud jim budete vyčítat něco, co děláte vy sami, nikdy se nezklidní. Naopak vám budou dělat jen naschvály.

Býk

Lidé, kteří se dívají vysoko do oblak, jsou šlechtici, ti kteří hledí do země, jsou jejich nevolníky. Nesklánějte hlavu jen proto, že jsou oblaka moc vysoko, protože jich můžete dosáhnout. V první řadě najděte vlastní hodnotu, pak vyrazte naproti snům.

Blíženci

Nemusíte se bát zítřka, ba ani dneška. Bojte se jen svých černých myšlenek, které vás srážejí dolů. Není zas tak špatně, aby nemohlo být hůře. Vy si však musíte říkat, máme se dobře a bude ještě lépe. Pozitivní myšlení je to, co vám schází. Jednoduché.

Rak

Druhá polovina ledna nebude patřit k těm nejjednodušším, drazí Raci, ale naučíte se mnohému, co se vám bude hodit. Přijdete na kloub věcem, na které byste bez námahy nikdy nepřišli a nerozvinuli se dál. Život je evoluce a ta určitě není bezbolestná.

OSOBNÍ HOROSKOP NA MÍRU!

Pochopte a poznejte lépe svoji povahu! Odhalte Vaše skryté schopnosti. Poznejte Vaše silné a slabé stránky. Individuální zpracování profesionálním astrologem! Cca 20 stran A4, kvalitní knižní vazba, krásné provedení!

Lev

Nemusíte se vůbec lekat nových nabídek. Jsou sice netradiční a šokující, ale kouká z nich mnoho pěkného. Jen si jasně dohodněte podmínky, které pro vás budou výhodné, a vyjasněte si přesně vaši pozici, na které se v projektu chcete nacházet.

Panna

Nic není úplně zdarma, i když občas dostáváme věci jen tak, za dobrý den, nakonec zjistíme, že za ně platíme vyšší cenu, než kdybychom vynaložili námahu hned na začátku a zařídili si to, co opravdu chceme, a ne to, co je pro nás pohodlným řešením.

Váhy

Dnes se určitě bavte se svými přáteli, protože brzy nebudete mít dostatek času. Vyrazte si jako kdysi do města na parádní tah a nelitujte chvilek, které strávíte v zábavě se svými blízkými přáteli. Brzy nastane pracovně vytížené období. Tak se bavte.

Štír

Vše je překvapivě tak, jak se zdá. Tak nehledejte jinotaje tam, kde nejsou. Lidé jsou k vám otevření a jednají přímo. Zkuste jim začít věřit, že svými slovy míní to, co říkají a za jejich činy není žádný podraz. Projevte důvěru svému vlastnímu okolí.

MĚSÍČNÍ TAROT NA ÚNOR!

Zajímá vás, na co se můžete v únoru těšit? Zjistěte to již nyní s vaším měsíčním tarotem!





Střelec

Lidé se nemění ze dne na den. Pokud vás někdo zklamal, věřte, že byl takový již dříve. Jen jste přes růžové brýle neviděli jeho vlastní jádro. Příště se dívejte více pod povrch lidí a nenechte se zmást jejich líbivým vystupováním, když se vám něco nezdá.

Kozoroh

Nemusíte se zdráhat vyjádřit své emoce a obavy, pokud je máte. I když se s druhou stranou neshodnete, společně najedete řešení, které bude výhodné pro obě strany. Hlavně nemlčte a nic v sobě neduste, protože to je cesta do pekel. A vy si zasloužíte ráj.

Vodnář

Nemusíte se přetvařovat, pokud se vám dotyčná osoba nelíbí, prostě to kafe odmítněte. Možná jste přesvědčení, že musíte být milí na všechny, ale věřte, že tu druhou stranu byste zranili, pokud by se dozvěděla, že se jen přemáháte a chcete být někde jinde.

Ryby

O dnešek se nemusíte strachovat, protože je o dobrou zábavu postaráno. Staří přátelé, které jste dlouho neviděli, spousta srandy a dobrého pití, jsou dnešním programem. Nezapomeňte pít i hodně minerálky, ať se zítra ráno neprobudíte s ošklivou kocovinu.