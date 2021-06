Horoskop na pátek 25. června: Ukvapenost vás může stát místo!

Hvězdy předpovídají, že se dnes velmi intenzivně pustíte do řešení svých vztahů. Ukvapenost se nevyplácí a vás by mohla stát hodně! Hvězdy radí, abyste se odreagovali tím, že například změníte prostředí. Vlivem retrográdních planet si dejte pozor na lidi, kteří vám závidí.

Beran

Máte-li doma nějaké roztomilé zlatíčko, dnes vám může docela pěkně hnout žlučí. Nezlobte se dlouho, nakonec přece po někom být musí a vaši rodiče si s vámi přece také pěkně užili. Bezdětní Berani, vy jste dnes ve výhodě, budete mít den bez mráčku!

Býk

Dnes můžete poměrně výrazně zvýšit své příjmy. Zejména obchodní činnost bude výnosná, a to vůbec nemusíte být zrovna obchodníky. Můžete se však realizovat třeba nákupem a prodejem na internetu nebo poskytnout svůj zajímavý nápad nějakému šikulovi.

Blíženci

Nemusíte mít zrovna krizi, abyste vyrazili na společné cesty za vylepšením vztahu. Naopak, pokud se svou drahou polovičkou žijete v harmonii, společná cesta váš vztah ještě prohloubí a zintimní. Promluvíte si o věcech, na které se jinak nedostane.

Rak

Pod přívětivou ochranou samotného Slunce v Raku se z vás stávají ekonomičtí odborníci. Začínáte daleko lépe rozumět peněžním tokům, úsporám i investicím a hvězdy říkají, že to nezůstane bez výsledků. Můžete se těšit na poměrně výrazný nárůst svého konta!

Lev

Nenechte se nutit do něčeho, do čeho se vám nechce. Možná máte pocit, že by vaše hnízdečko už zasloužilo nový kabát nebo alespoň mírnou úpravu, ale máte odpor k představě, že byste to měli řešit. Tak nic neřešte, stejně by to nakonec nedopadlo dobře.

Panna

Neuvěřitelně se dnes už od rána těšíte na víkend. Není to ale těšení se z pracovního vyčerpání či touhy po klidu, ale naopak máte sto chutí naplánovat na víkend nějakou akci, například rodinný výlet. Jen do toho, hvězdy vám posílají své požehnání!

Váhy

Vlivem retrográdních planet si dejte pozor na lidi, kteří vám závidí váš úspěch, peníze nebo i jen obyčejnou lidskou spokojenost. Bezelstně přiznáváte, že se máte dobře, ale jsou lidé, kteří vám to nepřejí. Sice vám mohou blahopřát, ale v hloubi duše jen závidí!

Štír

Naplánujte si na víkend nějakou, alespoň kratší, cestu. Měla by být uvolňující a romantická. Ideálně místo, po kterém už delší dobu toužíte. Zadaní by neměli nechat doma své drahé polovičky, protože cestování jejich vztah ještě prohloubí a zpříjemní!

Střelec

Hvězdy předpovídají, že se dnes velmi intenzivně pustíte do řešení svých vztahů. Máte však tendenci události prožívat příliš do hloubky a netrpělivě rozhodovat tam, kde byste si měli dát víc času. Ukvapenost se nevyplácí a vás by mohla stát hodně!

Kozoroh

Hvězdy radí, abyste se odreagovali tím, že například změníte prostředí. Co tak vyrazit o víkendu společně s dětmi na zábavný camping? Pokud tramping nevyhledáváte, můžete zvolit třeba lázeňský nebo wellness pobyt na poslední chvíli. Prospěje vám.

Vodnář

Sice se těšíte na víkendové setkání se staršími příbuznými, ale hvězdy nabádají k trpělivosti. A to už dnes, kdy by vás během plánování a probírání programu setkání mohli pěkně vytočit. Uvědomte si, že jednou budete stejní jako oni a nerozčilujte se.

Ryby

Ve svém srdci jste velcí dobráci, ovšem nyní žádné ústupky! Nenechte se utáhnout na vařené nudli! Co je účelovou a smysluplnou investicí, je pro vás výzvou a vaše ruka dokáže být štědrá. Ale podvodníkům na lep nesednete, těm u vás pšenka nekvete.