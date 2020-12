Horoskop na pátek 25. prosince: Nepřejídejte se, bude vám špatně!

Beran

První den vánoční se podělíte všemi svými blízkými o radost z dárků. Užijete si tak pohodový den plný dobrého jídla, sladkostí a příjemného povídání se svými nejbližšími. Navzájem se pochlubíte, co kdo dostal, a vyrazíte na kratší procházku zimní krajinou.

Býk

Stále ještě udržujete mimomanželský vztah? V atmosféře pohody a vřelosti u domácího krbu se svými nejbližšími si uvědomíte, že podobné eskapády vás dávno přešly. Rozhodnete se proto poměr okamžitě ukončit. Dobře uděláte, dáte si tak dodatečný dárek.

Blíženci

Dodatečně se dočkáte krásného dárku. Překvapení bude o to větší, že se jedná o člověka, od kterého byste podobné gesto rozhodně nečekali. Zjistíte tak, že i když se dotyčný občas tváří všelijak, v hloubi duše vás má rád a nebojí se to dát najevo.

Rak

Rozhodnete se držet půst. Ne že byste k tomu měli tradiční důvod. Jde spíš o to, že jste se včera tolik přejedli, že dnes už nechcete na žádné pochoutky ani pomyslet. Dobře uděláte. Není nic horšího než strávit svátky v posteli s bolavým břichem.

Lev

Jste bezdětní? Právě dnes je možná den, kdy se rozhodnete, že chcete potomka. Než však učiníte důležité kroky, ujistěte se, že máte s partnerem na celou situaci stejný názor. Vyhnete se tak nepříjemnému překvapení a potenciálnímu velkému zklamání.

Panna

Svátky pojmete hlavně jako dny pohody a odpočinku, kdy se nehodláte ničím stresovat. Bez výčitek svědomí si tak dnes přispíte a celý den se budete rozmazlovat. Jen tak dál! Partner bude mít na celou záležitost podobný názor. Užijete si příjemný den.

Váhy

Na dnešní se právem těšíte a náležitě si ho užijete! Vyrazíte totiž po návštěvách svých známých a přátel. Připravte se proto na pořádnou dávku humoru, ale také dobrého jídla a pití. Nezapomeňte na střídmost. Jinak by vám zítra nemuselo být dobře.

Štír

S protějškem si budete užívat svátky plné lásky a pohody. Rozhodně se nebudete nudit. Právě naopak, budete mít pocit, že dny utíkají rychleji, než by vám bylo milé. S partnerem se budete navzájem rozmazlovat a vychutnáte si atmosféru zamilovanosti.

Střelec

Vlivem Venuše budete ve svém živlu. Při vánočních oslavách a návštěvách přátel a známých se nebudete držet při zdi. Naopak! Oslavy svátků si dokonce protáhnete na několik dní. Jenom pozor na alkohol, party by totiž mohly skončit i jinak, než si představujete.

Kozoroh

Setkáte se s lidskou závistí. Toto zjištění vás zasáhne více, než byste čekali, je to však dáno tím, že zrovna o svátky byste podobné jednání nečekali. Nenechte si zkazit Vánoce a dejte dotyčným najevo, že jejich nepřejícnost vás absolutně nezajímá.

Vodnář

Oddáte se relaxaci. Však si to také po náročném předvánočním shonu, pracovním vypětí a příjemném, ale fyzicky vyčerpávajícím Štědrém dnu zasloužíte. Nemusíte mít žádné výčitky. Místo toho s klidem naznačte partnerovi a rodině, ať od vás nic nečekají.

Ryby

Vaši blízcí budou výběrem dárků doslova nadšeni! Dočkáte se mnoha pochval a rodina bude pět ódy na to, jak skvěle jste se jim trefili do vkusu. Samozřejmě vás to potěší a dobrá nálada vám vydrží po celý zbytek dne. Užijete si celkem poklidný svátek.