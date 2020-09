Horoskop na pátek 25. září: Připravte se na nová přátelství

Beran

Jestliže se rozhodnete pro nějaký partnerský krok - změnu, bude se po vás vyžadovat jasné vysvětlení. Dříve jste byli zvyklí chovat se více intuitivně, dnes jsou na vás kladeny jiné nároky, které budete taktéž muset brát v potaz. Změna je život.

Býk

Vhodný den pro intelektuální činnosti. Pravděpodobně se v zaměstnání setkáte s lidmi příliš bohémskými. Budete se moci spolehnout jen sami na sebe, kolegové by vám nepomohli, ba naopak by vaší práci zatížili chybami. Jeďte tedy dnes komplet sólo.

Blíženci

Nastal vhodný čas pro utužení mezilidského vztahu mezi vámi a rodinou. Umíte si se členy rodiny hezky popovídat. Zajímají vás starosti každého jednotlivce, a ochotně také pomáháte. Navíc umíte rozproudit každou společnost a stát se doslova její duší.

Rak

Pokud vás rodina tlačí do rodinné sešlosti, nenechte se přemluvit, pokud nemáte náladu vidět více lidí. Však se můžete s každým svým blízkým setkat jednotlivě a mnohem lépe si pak i popovídat, a to všechno navíc v čase, který vám bude vyhovovat.

Lev

Jestliže jste ve vedoucím postavení, raději se v tento čas zdržte řízení druhých. Pokuste se oklikou zjistit, jaké historky o vás kolují, a pak operativně rozšiřte nějakou vlastní verzi, která vám minimálně přidá body a bude alespoň důkladně bláznivá.

Panna

V milostném životě jste trochu pokročili, jste více sebevědomí, a to vám sluší. Pracovně jste schopní lámat skály, nicméně pokud děláte v jiném oboru, postačí i pokud budete třeba chytře investovat. To se také cení, zvláště v dnešní nejisté době.





Váhy

Díky Venuši ve Lvu se ke svým potomkům chováte štědře a jste ochotni investovat libovolné množství času do rozvoje jejich talentů. Jen pozor, musíte být na ně také někdy přísní, jinak hrozí, že doslova zvlčí a vy je potom uvidíte jenom za úplňku.

Štír

Jste v dobrém rozmaru, v zaměstnání se vám daří tak, že veškeré jiné starosti vypadají jako prkotiny. Jste v euforii z faktu, že jste si právě splnili jeden ze svých kariérních cílů. Dopřejte si dostatek času pro vychutnávání přítomnosti a slavte.

Střelec

Pravděpodobně se budete doma cítit trochu jako v kleci. Pokud to přiznáte, rodina vás doma držet nebude a naopak pochopí vaší potřebu bloumat neznámo kde. Na tom, vyčistit si hlavu, přece není nic špatného, navíc brzy budete korzovat skupinově.

Kozoroh

Můžete se těšit na nová přátelství. Pravděpodobně si v zaměstnání už můžete dovolit projevovat se familiérně. Pokud ne, zkuste to také, kdo bude naladěn na stejnou strunu jako vy, ten to ocení a kdo ne - ten vám to stejně neřekne na férovku.

Vodnář

V tento čas není dobré věnovat se vysvětlování nějakých nespravedlivostí. Spravedlivosti se stejně nedovoláte. Ušetřete si argumenty a energii a raději se věnujte dětem a rodině. Ty vás dovedou ocenit vždycky a vy se s nimi báječně odreagujete.

Ryby

Díky Slunci ve Vahách jste schopní hluboké empatie, zejména ve výchově malých dětí jste nyní skvělí. Vnímáte jejich potřeby a přání. Jste rádi, když můžete o druhé pečovat a druzí jsou zase rádi, když o ně pečujete. Jenom si musíte hlídat nervy, nervování vám neprospěje.