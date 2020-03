Horoskop na pátek 27. března: Zbavíte se lidí i věcí, které vás dusily

Beran

Nebude vám zatěžko pustit se do studia toho, co potřebujete ve svém pracovním nebo soukromém životě. Nutno podotknout, že se vám tato investice do vlastního vzdělání vyplatí. Navíc přijdete na to, že na čerstvém vzduchu vám jde všechno lépe do hlavy.

Býk

Na milostném poli bude vládnout nejen klid zbraní, ale navrch ještě vzájemná přitažlivost. Budete si připadat zase jako po první schůzce. Potíže budete muset hasit naopak v práci, ale není vyloučeno, že se vám přiženou na pomoc dobrovolní hasiči.

Blíženci

Dopřejte si dnes snění bez ohledu na to, zda jsou vaše představy reálné či nikoliv. Snění je totiž činností, která vás nic nestojí a navíc pracuje pro vás, protože vám pomáhá dostávat od života, co si přejete. V lásce se zbytečně nedržte zpátky.

Rak

Láska vás dnes nezklame, právě naopak, bude to jiskřit a cukrovat na sebe budete jako dvě hrdličky. V zaměstnání budete muset naopak použít o něco ostřejší lokty, abyste si uhájili svoje pozice a názory. Nicméně vaše snaha nepřijde vniveč, uvidíte.

Lev

Dovolíte si něco, co jste si ještě před pár lety ani neuměli představit. Změna vám ovšem půjde k duhu, protože už jste si potřebovali zvednout sebevědomí a cítit se opět jako králové či královny džungle. Tak to oslavte, ideálně s těmi, co milujete.

Panna

Vaši blízcí vás nebudou poznávat, protože si pořídíte docela nový stylový šatník v jarních tónech. Hypnóza či sázka v tom ale nebude, to spíše zamilované myšlenky na někoho zcela konkrétního, kdo se vyskytuje ve vaší blízkosti už delší dobu.

Váhy

Ti, co vás odrazovali od jistého postupu, ať již ve věcech lásky či práce, při dnešku budou muset uznat, že jste zase nešlápli až tolik vedle. Právě naopak! Máte ty nejlepší předpoklady, abyste všechno, co jste si vytyčili, dotáhli s parádou do konce.

Štír

Budete mít co dělat, abyste stihli všechno, co se po vás žádá. Nicméně večer vás ovládne příjemná spokojenost, že jste udělali všechno, co se dalo a předvedli jste své kvality. Nyní byste se měli natáhnout a odpočívat. Říká se - březen, za kamna vlezem.

Střelec

I když letošní zima nebyla tak krutá jako jiné roky, jste šťastní, že jste se dočkali jara. Můžete si tak konečně vydechnout, protože máte mnohem raději sluníčko. Už se nemůžete dočkat, až vytáhnete kolo nebo kolečkové brusle a projedete se přírodou.

Kozoroh

Některé záležitosti vám při dnešku dělají trochu vrásky na čele. Rádi byste měli všechno dokonalé, a jakmile to nejde, začnete být nervózní. Potřebujete mít především ten pocit, že jste to vy, kdo je hlavou rodiny a může o všem rozhodovat.

Vodnář

Podle některých byste měli více zabrat, takže není divu, že jste nyní v zaměstnání od nevidím do nevidím. Jenomže vaši blízcí vás také potřebují vidět. Zkuste upustit páru na procházce, počasí je k tomu ideální a neměňte se dobrovolně v otroka.

Ryby

Někteří lidé, s nimiž jste si nesedli, odcházejí z vašeho dohledu, stejně jako nám před pár dny zamávala z rychlíku zima. Vy si nyní můžete více vydechnout. Bohužel zatím před sebou spíše stále vidíte pořádnou dřinu, kterou za vás nikdo neudělá.