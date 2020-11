Horoskop na pátek 27. listopadu: Čeká vás dnes nepříjemný zážitek

Dnes vás čeká zážitek, který nebude příjemný. Ale je to jen jedna z lekcí na cestě k seberozvoji. O svých problémech si popovídejte s přáteli nebo lidmi, kterým věříte. Přijměte jejich rady a nechte si vyprávět o jejich životních zkušenostech.

Beran

Pracujete do úmoru, tak využijte pátek k tomu, abyste vyrazili někam do přírody. Odreagujte se s přáteli a nalaďte se na nadcházející víkend. Pamatujte si, že i relax je důležitou součástí života. Vy na něj v listopadu celkem dost zapomínáte.

Býk

Slavní filozofové by zřejmě ztratili řeč, kdyby se s vámi dnes měli pustit do debaty. Od rána budete vše probírat zleva doprava a zase zpátky. Lidé ve vašem okolí vás nebudou poznávat a přičtou to páteční únavě z náročného týdne, který máte za sebou.

Blíženci

Hodláte toto období, bohaté na výjimečné šance, využít úplně nadoraz. Někdy se přitom chováte tak, že se to vašemu okolí moc nezamlouvá. Kladný ohlas nezískáte v jisté situaci ani dnes. Chtělo by to více ohledů a méně arogance. A bude vše v pořádku.

Rak

Vaše současné zvýšené kariérní ambice vás nutí i k vyššímu výkonu v práci. Jste odhodlaní dostat se tam, kam chcete. Vaši kolegové vám nestačí. Jejich pohledů skrze prsty a hloupých řečí o kariéristech si prostě nevšímejte. Je to jen obyčejná závist.

Lev

Je dost pravděpodobné, že dnešní den bude hektický a věci se budou měnit rychleji, než byste předpokládali a než by vám bylo milé. To může znamenat i změnu vašich původních plánů. I když vás to rozzlobí, musíte se s tím smířit. Nedá se nic dělat.

Panna

O svých problémech si dnes popovídejte s přáteli nebo lidmi, kterým věříte. Přijměte jejich dobré rady a nechte si vyprávět o jejich životních zkušenostech. Uleví se vám, jejich slova vás pohladí po duši. Taková setkání občas potřebuje každý člověk.

Váhy

Disponujete dnes zcela neobvyklým talentem pro zklidnění výbušných situací a vaše vyjednávací schopnosti jsou rovněž na výši. Může se vám podařit zařídit něco pro sebe anebo pro vašeho zaměstnavatele. V takovém případě můžete počítat s jeho vděkem.

Štír

Oproti minulým dnům se budete po fyzické stránce cítit poměrně dobře. Možná je to nadcházejícím víkendem, ale přesto si na něj neplánujte žádné náročné aktivity. Dnes také podobnou nabídku odmítněte. Po práci běžte hned domů na prima film.

Střelec

Dnes si od rána můžete mnout ruce nad tím, jak pohodový den vám planety dopřávají. Můžete se směle pustit do plánování víkendových aktivit a klidně přizvěte i členy rodiny. Rozhodně se dnes nepohádáte a dojdete společně k příjemnému kompromisu.

Kozoroh

Na to, abyste viděli život v jeho skutečné podobě, je třeba hodně zkušeností. Pokud je nemáte, nepomůžou vám ani speciální brýle. Dnes vás čeká zážitek, který nebude příjemný. Ale řekněte si, že je to právě jedna z lekcí na cestě k vlastnímu rozvoji.

Vodnář

I když budete mít dnes pocit, že vám stojí v cestě jen samé překážky, nevzdávejte to. Pokud se vám bude zdát, že už nevíte, jak pokračovat dál, řekněte si, že jste jistě již před cílem. Víkend je před vámi, odpočinete si a uvidíte zase vše jinak.

Ryby

I když jste se zařekli, že se v tomto období nebudete moc zaobírat hlubokými myšlenkami, snažíte se dnes vyznat sami v sobě a v tom, co se ve vás děje. Není to složité. Zkrátka chcete vyhodit ze života nepotřebný balast a začít znovu. Podle sebe.