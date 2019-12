Horoskop na pátek 27. prosince: Dopřejte relax svému tělu i duši

Beran

Pokud na vás padá melancholická nálada a máte tendence se zavírat doma u práce, kterou ne a ne dokončit, je to známka toho, že musíte nutně mezi lidi. Nemusíte s nikým vést hovor, i procházka po náměstí nebo návštěva oblíbené restaurace vám zpříjemní den.

Býk

Popřemýšlejte nad zlepšením své osudové cesty. Možná vás táhne práce, možná více rodina nebo dálavy. Poslechněte svoji intuici a připravte si plán, podle kterého se budete příští rok řídit. Hlavně jděte za tím, co chcete, protože jen tam vás čeká úspěch.

Blíženci

Váš hodnotový systém se v tomto období může výrazně měnit. Vidíte věci z nového pohledu a velmi vás začíná táhnout duchovní stránka věci, kterou můžete začít spatřovat i v úplně obyčejných každodenních povinnostech. Zameditujte si a najděte svůj význam.

Rak

Můžete se dnes cítit oddělení od svých milovaných. Je to proto, abyste si začali uvědomovat, že skutečné hodnoty tvoříme sami, bez dozoru okolí a bez zbytečného divadla pro ostatní. Vytvořte si svůj svět, který se bude řídit jen podle vás a vašich hodnot.

Lev

Vaše duše vyžaduje přestávku a velkou výhybku ve vašem životě. Toužíte po osvěžení, kterého se vám dlouho nedostávalo, a které je konečně na dosah vaší ruky. Uvědomte si, že strachem z neznámého nic nezískáte, musíte umět odvážně vplout do neznámých vod.

Panna

Vaše okolí je pro vás velmi důležité a dnes se naskytnou příležitosti, jak vzájemné vztahy prohloubit. Věnujte se dnes hlavně společnosti a naslouchejte jí. Na různých večírcích a společenských akcích můžete potkat zajímavé lidi, tak neseďte doma.

Váhy

Nebuďte zklamaní, pokud vám nějaký kamarád odmítne pozvání. Není to proto, že by vás nechtěl vidět, ale protože řeší vážnou osobní krizi a potřebuje být chvíli o samotě. Zavolejte někomu jinému, nebo se pusťte do nějaké kreativní činnosti, která vás zabaví.

Štír

Nevydávejte se za nikoho jiného, kým vůbec nejste. Uvědomte si svoji vlastní silnou osobní hodnotu, která je originální, vždyť vaše vlastnosti a schopnosti moc lidí nemá. Pokud je dodneška nikdo neocenil, je to proto, že se nabízíte na špatných místech.

Střelec

Věci se nevydávají tím správným směrem, protože vy stojíte s již sbaleným batohem na zádech a stále váháte. Cesta je to zajímavá a pro mnoho lidí neznámá, vy však musíte sebrat odvahu a spoléhat už se jen sami na sebe. Návrat zpět už není možný, musíte jít vpřed.

Kozoroh

Může vás sice trápit finanční situace, ta se ale nezlepší brečením. Pokud nemůžete sehnat lepší práci, musíte se postavit na vlastní nohy a pracovat sami na sebe. Je to nejisté, ale lepší vkládat energii do práce, než odevzdaně čekat na zázrak z nebe.

Vodnář

Není nic bez významu. Období temna je vždy předzvěstí světla na konci tunelu. Šmátrejte a jděte dál vpřed, protože brzy se objeví a budete překvapeni silou světla, které není ničím jiným než zhmotnělou energií, kterou jste v posledních dnech vydávali.

Ryby

Je třeba změnit postoj k životu a naučit se trpělivosti. Do situace jste se dostali nedochvilností a vysokou náladovostí. Teď musíte nést následky. Situace se však radikálně nezlepší pokud nezapracujete na svém osobním vývoji. Váš potenciál je obrovský.