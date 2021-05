Horoskop na pátek 28. května: Dnešek přeje investování!

Beran

Vaše rodinné schopnosti jsou horší, než by si příbuzní přáli. Neumíte předstírat, že vás jejich společnost zajímá, ačkoliv se o přetvářku upřímně snažíte a chcete tetičkám udělat radost. Bohužel se vám asi nepovede najít alespoň společná témata.

Býk

Bude dobré, pokud si v pátek uvědomíte, že povahové vlastnosti partnera vychází z konkrétního rodinného zázemí. A jestliže ho milujete, je nanejvýš nutné pochopit toto zázemí. S největší pravděpodobností mu potom dokážete v hodně věcech mnohem lépe pomoci.

Blíženci

Konečně doma přestane kritika vaší osoby příbuznými. Shledají, že máte alespoň jednu dobrou vlastnost, která je pro rodinné účely využitelná, a tak vás nechají dýchat trochu volněji. A která vlastnost, že to je? Přeci vaše ohromující láska k renovacím.

Rak

Finance by k vám měly nadprůměrně přicházet do peněženky skoro samy. Jupiter v Rybách vám fandí a je ideální doba pro některé větší investice. V žádném případě se ale neraďte s příbuznými, to by ony peníze mohly z vaší peněženky pěkně rychle odejít.

MĚSÍČNÍ HOROSKOP NA ČERVEN!

Zajímá vás, na co se můžete v příštím měsíci těšit? Zjistěte to již nyní a čtěte HNED!

Lev

Kam a jak investovat rodinné peníze by mělo být dnes pouze vaše rozhodnutí. Je vhodná doba pro velkorysé dovolené do krásných vysokohorských oblastí. Ale projeví se vaše láska k rodině a zakoupíte něco pro všechny.

Panna

Měli byste se připravit na kritiku vašich služeb nebo výrobků. Půjde o důležitý den, ve kterém se vaše ceny potvrdí, nebo naopak zpochybní. Rozhodně ale nežijte jenom prací, někdo z rodiny evidentně stále čeká na odpověď na svou zprávu či email.

Váhy

Vlivem Merkuru v Blížencích budou někteří z vás při dnešku klesat na mysli. Budete-li mít ale před sebou pozitivní vize budoucnosti, hned vám vše půjde lépe od ruky a budete se s obtížnými nástrahami osudu líp vyrovnávat. Vaše schopnosti a um vám budou nápomocny.

Štír

Pozor na ztrátu motivace, musíte se snažit! Klidně můžete trochu zlenivět a zaktivovat se opravdu až dobijete baterie, jenom je nesmíte dobíjet každý den. Dnes nebudete ve většině případů schopní věnovat se reklamním činnostem. Chybí vám obchodní výřečnost.

TAROT SPŘÍZNĚNÝCH DUŠÍ

Nakoukněte do tajů vašich vztahů! Nečekejte a vytáhněte si své 3 karty hned teď!

Střelec

Budete si připadat trochu jako z nějakého bláznivého filmu o outsiderech. Chybí vám obchodní výřečnost a ve všech případech se držíte slušnosti. Díky ní se koncem dne ale ukáže, že vaše nabídky mají dlouhodobou kvalitu, nikoliv jenom pozlátko.

Kozoroh

V oblasti lásky se nepouštějte do žádných husarských kousků. Snažte se držet při zemi a chovejte se maximálně slušně. Vaší povinností bude chovat se také trochu diplomaticky. Vaše vrozená otevřenost by nyní protějšek totiž spíše traumatizovala.

Vodnář

Pravděpodobně se vám podaří najít v partnerství téma, které vás oba propojuje a dává vám radost ze společného soužití. Vzájemná blízkost z vás dělá také rozené milovníky. V sexu a tělesných aktivitách se budete vyloženě vyžívat. Budete svůdní.

Ryby

V zaměstnání se budete vlivem retrográdního Saturnu cítit tak trochu jako páté kolo u vozu. Vaše příspěvky budou opomíjeny a stane se, že se vám nebude chtít vstávat od stolu, protože budete vědět, že se s kolegy na ničem nedohodnete. Zaktivujte své myšlenky!