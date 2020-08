Horoskop na pátek 28. srpna: Práce vám půjde od ruky

Beran

Doma budete mít konečně více štěstí než rozumu a rázem se některé věci pohnou k lepšímu. Vypadá to dokonce na dovolenou, o které se vám nesnilo, a hlavně ve větším počtu. Je vhodný čas pouštět se i do rozhovorů, do kterých se vám donedávna nechtělo.

Býk

V zaměstnání umíte poroučet i naslouchat, a tak se můžete se pokusit o otevřený rozhovor se zaměstnancem, který kolem sebe poslední dobou spíše kope, než aby měl výsledky. Minimálně vyčistíte vzduch od nejasností a budete znát příčiny jeho chování.

Blíženci

V práci se vám daří nadstandardně. Veškerou přízeň svých zákazníků zažíváte právě v tomto čase. Vaši zákazníci vám adekvátním způsobem dávají najevo, jak si vás váží. Snažte se zainteresovat kolegy do společných akcí. Nové věci vás potěší rovněž.

Rak

Pokuste se dát najevo, že jste spokojení s výsledky svých zaměstnanců, ideálně finančním způsobem. Nejde o to, zda již reálně dosáhli všech cílů, ale o vaše vyjádření uznání. Je třeba zvýšit jim preventivně sebevědomí, aby cílů snáze pak dosáhli.

Lev



Jestliže máte se svou drahou polovičkou potíže, neřešte to přes rodinné poradny, ale sami se zapojte a zkuste si o všem narovinu promluvit. Staňte se opět kamarády a brzy přijdete zádrhelům na kloub. Ovšem opatrně, abyste pak kamarády nezůstali.

Panna

V oblasti vašeho milostného vztahu se vám příliš nedaří. Připadáte si vždy o kousek za ex svého protějška, a to vám na náladě nepřidá. Stejně jako trápení, že vám ho vyfouknou před očima. Netrapte se tím, a naopak zkuste sami mírně flirtovat s okolím.

Váhy

Řiďte se dnes v práci heslem - jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá, ovšem pokud pracujete v terénu, berte to raději jenom jako metaforu. Jinak některé finanční transakce jsou poněkud vyššího rázu, tak byste to měli umět přiznat a vyčkat s nákupy.

Štír

Můžete se těšit na pracovní boom. Pravděpodobně jste ještě pár dnů před dnešními novými zakázkami ještě netušili, že je získáte a že dopadnou také k vašemu velikému obohacení. Jde navíc o legální business, takže můžete mít ze sebe dobrý pocit.

Střelec

Při dnešku do vás v práci vstoupí nikoliv duch, ale nevídaná sebejistota a málokdo vám bude v schopen odporovat. Jednáte slušně, asertivně, avšak řečí těla říkáte, že jste vnitřně rozhodnutí o výsledku, a to ať už půjde o domlouvání čehokoliv.

Kozoroh

Můžete se těšit na nové pracovní příležitosti. Umožní vám rozvíjet se v oblasti vaší kariéry, která zatím byla jenom spícími příležitostmi. Bude však problém s nedostatečnou energií. Především byste se tak neměli za každou cenu přepínat. Relaxujte.

Vodnář

Někdo z kolegů vás bude učit svému přístupu k životu. Rady, které svým spolupracovníkům dáte naopak vy sami, budou originální, a nikoliv zcela původní. Nicméně budou příjemnou změnou ve vašem seriózním zaměstnání, kde se málokdy společně smějete.

Ryby

V oblasti práce se vám daří nadstandardně dobře. Připadáte si akční, máte sebevědomí jako málokdo a sršíte nápady na všechny strany. Využijte proto dnešního dne ke splnění restů, které vám ještě před víkendem zbývají splnit. A pak odpočívejte.